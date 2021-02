‘Sin restricciones’, así será la entrevista de Oprah con Meghan que ya está dando mucho de qué hablar

La entrevista entre Meghan Markle y Oprah Winfrey, con una participación del Príncipe Harry, todavía no sucede y ya está causando olas. Fue ayer, solamente un día después de que se diera a conocer que los Duques de Sussex están esperando su segundo hijo, que CBS anunció que el 7 de marzo se transmitirá una ‘charla íntima’ de 90 minutos entre la famosa conductora y Meghan, para después ser acompañadas por el Príncipe Harry, en lo que se considera la primera conversación de este tipo de la pareja desde aquella que hicieran con la BBC para anunciar su compromiso hace ya más tres años. El anuncio dejaba claro que se tocarían distintos puntos de la vida personal de la pareja, lo que ha causado gran polémica, principalmente en Reino Unido, y si esto ya daba mucho de qué hablar una nueva pista deja claro que no habrá restricciones en la conversación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El curioso nuevo negocio de Meghan Markle

Las pistas del embarazo de Meghan y cuántos meses podría tener

Ha sido Gayle King, la mejor amiga de Oprah y una de las invitadas al baby shower de Meghan, quien ha contado un poco más de lo que se podrá ver el próximo 7 de marzo. Fue en un segmento del show This Morning, de la misma televisora, que Gayle dijo: “Esto es algo importante. Sé que Oprah ha estado trabajando en las preguntas todo el fin de semana, y me dicen que no hay restricciones. Puede preguntar cualquier cosa que quiera”. El mensaje de la también conductora ha dado más pistas de lo que será esta entrevista. Según sus comentarios, la charla fue pactada recientemente, pues ha sido en los últimos días que Winfrey se ha dedicado a trabajar en lo que preguntará a Meghan. Pero, a diferencia de lo que suele suceder en estos casos, no se le ha dado ninguna limitación al momento de hacer sus cuestionamientos.

Pero, ¿por qué ha causado tanta polémica una entrevista que no ha sucedido? Ante el anuncio de esta transmisión, el Dailymail -tabloide británico con el que Meghan y Harry han tenido una serie de enfrentamientos y que es parte del grupo editorial que perdió en el caso de privacidad que emprendió la Duquesa de Sussex- especuló que ésta podría ser la clave para que los Sussex no puedan retomar sus obligaciones como miembros senior de la Familia Real británica. Aunque esto ha quedado meramente en rumores y el Palacio no se ha manifestado al respecto, no ha sido el único comentario que se ha dado. Los programas mañaneros de la televisión británica también se han manifestado sobre la próxima entrevista.

VER GALERÍA

La emotiva razón por la que Meghan y Harry anunciaron su embarazo en San Valentín

¿Cómo se ha dado esta entrevista?

Oprah fue una de las invitadas a la boda real en el 2018 y si bien, en ese momento no tenía una relación con la pareja, con el paso del tiempo se ha apuntado entre las amistades de los Sussex en Estados Unidos, además de ser su vecina. Esta relación ha quedado manifestada en los regalos que se han hecho en los últimos años y algunos detalles que han hablado públicamente de su cercanía.

Precisamente después del anuncio del segundo embarazo de la Duquesa, CBS ha dado a conocer a través de un comunicado la transmisión de la comentada entrevista: “Winfrey hablará con Meghan, la Duquesa de Sussex, en una entrevista de varios temas, cubriendo todo, desde su acercamiento a la vida como una royal, el matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico hasta cómo está manejando la vida bajo la intensa presión social. Después, las dos serán acompañadas por el Príncipe Harry mientras hablan sobre su mudanza a los Estados Unidos, y sus futuras esperanzas y sueños de expandir su familia”.

¿Qué pasará? Tendremos que esperar al domingo 7 de marzo para saberlo.

VER GALERÍA