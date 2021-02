Harry y Meghan tendrán su propia entrevista con Oprah

Después de que se diera a conocer que están esperando a su segundo hijo, no pasará mucho tiempo para conocer de primer mano y de propia voz la alegría del Príncipe Harry y Meghan Markle. En un hecho sin precedentes, se ha dado a conocer que los Duques de Sussex serán entrevistados por nada más y nada menos que Oprah, en una charla que se transmitirá el próximo 7 de marzo. Ésta será la primera entrevista de este tipo que la pareja dará desde aquella que realizaron con la BBC por su compromiso y no ha sido una sorpresa que hayan elegido a Winfrey. Hay que recordar que aunque Oprah confesó que no conocía a la pareja, fue una de las invitadas de honor a su boda, y desde entonces, se han dado destellos de su amistad a través de algunos comentarios o publicaciones, como el video que hace poco compartió la periodista de la canasta de regalo que Meghan le mandó o aquellos libros infantiles que Archie tiene y fueron un presente de Oprah por su nacimiento.

Según ha revelado la CBS, será el domingo 7 de marzo cuando se transmita la entrevista de 90 minutos que representará una ‘charla íntima’ con los Sussex. El comunicado de la televisora lee: “Winfrey hablará con Meghan, la Duquesa de Sussex, en una entrevista de varios temas, cubriendo todo, desde su acercamiento a la vida como una royal, el matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico hasta cómo está manejando la vida bajo la intensa presión social. Después, las dos serán acompañadas por el Príncipe Harry mientras hablan sobre su mudanza a los Estados Unidos, y sus futuras esperanzas y sueños de expandir su familia”.

Se cree que ésta será la primera ocasión en la que Harry y Meghan hablen públicamente del Megxit de esta manera, pues la única referencia que habían hecho previamente fue en el último discurso que el Príncipe Harry dio en Londres antes de partir a Estados Unidos. Ha llamado la atención la selección de la CBS para esta entrevista, pues la pareja ha firmado un lucrativo contrato con Netflix recientemente. Por su parte, Oprah tiene su propio contrato con Apple+ en donde recientemente realizó una entrevista con Barack Obama, y no ha faltado quien ha visto esta charla como un ejemplo más de los Sussex siguiendo los firmes pasos del expresidente y su mujer Michelle.

El anuncio de la entrevista llega solamente un día después de que se diera a conocer que la pareja está a la espera de su segundo hijo. Como suele suceder en el meticuloso orden de Meghan para este tipo de situaciones públicas, la fecha no ha sido dejada al azar, pues la Princesa Diana dio el anuncio de su segundo embarazo -el de Harry- un 13 de febrero, de modo que todos los periódicos pudieran salir con la noticia en sus primeras planas el Día de San Valentín. Al parecer, el anuncio de esta charla es parte de esta estrategia de comunicación en la que no se sabe si la entrevista ya fue grabada o está por realizarse, seguramente, en la residencia de los Sussex o en el mismo formato que con Barack, a la distancia.

La selección de Oprah

Además de la relación que han creado tras la invitación que Oprah recibió a la boda real, la conductora y los Duques han podido estrechar su amistad gracias a que ahora son vecinos. En el video de Oprah compartiendo el regalo -que contenía productos de la nueva aventura empresarial de la Duquesa como inversionista- que le mandó Meghan, hacía referencia a ella como ‘mi vecina M’, mostrando su estrecha familiaridad. Curiosamente, el video ha desaparecido ya de las redes de la presentadora. Por su parte, con Harry, se sabe que Oprah ha estado trabajando en una docuserie sobre la salud mental.

