Meghan agradece a Harry y a su madre por el apoyo que recibió en su demanda

En octubre del 2019, el Príncipe Harry anunciaba que se emprendería una batalla legal en contra de los tabloides por una invasión a la privacidad de Meghan Markle. Todo derivaba de una carta que la Duquesa de Sussex escribió en el 2018 y que Associated Newspapers Limited a través de sus publicaciones Mail On Sunday y Mail Online había hecho pública en febrero de ese mismo año. Desde entonces, Meghan se enfrascaría en una férrea batalla en la que quedaron al descubierto todo tipo de detalles, ganando algunos enfrentamientos pero perdiendo otros más que hacían dudar de la posición en la que quedaría en el caso. Fue en octubre pasado cuando el equipo legal de la Duquesa solicitó que el juicio que estaba programado para enero fuera pospuesto por motivos confidenciales, algo que el juez aceptó decidiendo que a principios de este año se tendría una nueva audiencia. En ella, los abogados de los Sussex solicitaron que el caso fuera resuelto sin llegar a juicio, situación que se dio esta mañana cuando el juez falló en favor de Meghan, algo que la Duquesa ha celebrado.

El comunicado de Meghan

“Después de dos largos años luchando este litigio, estoy agradecida con las Cortes por hacer responsables a Associated Newspapers y The Mail on Sunday por sus prácticas ilegales y deshumanizadoras. Estas tácticas (y aquellas de sus publicaciones hermanas MailOnline y el Daily Mail) no son nuevas, de hecho, han estado sucediendo por mucho tiempo sin consecuencias. Para esas publicaciones, es un juego. Para mí y muchos otros, es la vida real, relaciones reales, y tristeza muy real. El daño que se ha hecho y se continúa haciendo es profundo”, comienza el mensaje.

“El mundo necesita noticias confiables, revisadas y de alta calidad. Lo que el Mail on Sunday y sus publicaciones hermanas hacen es lo opuesto. Todos perdemos cuando la desinformación vende más que la verdad, cuando la explotación moral vende más que la decencia, y cuando las compañías crean sus modelos de negocio sacando ventaja del dolor de la gente. Pero, hoy, con este triunfo comprensivo tanto en cuanto a la privacidad como los derechos de autor, todos hemos ganado. Ahora sabemos y esperamos que esto cree un precedente legal, de que no puedes tomar la privacidad de alguien y explotarla en un caso de privacidad, como el acusado ha hecho descaradamente en los últimos dos años”.

“Comparto esta victoria con cada uno de ustedes, porque todos merecemos la justicia y la verdad, y todos merecemos (algo) mejor”, continuó el mensaje de Meghan, “Particularmente, quiero agradecer a mi esposo, a mi mamá y a mi equipo legal, y en especial a Jenny Afia por su apoyo incansable a lo largo de este proceso”, finalizó haciendo referencia a su abogada.

A pesar del mensaje de Meghan que hace referencia a los dos aspectos de su demanda, el de derechos de autor todavía tendrá que ser determinado y para ello habrá una audiencia en marzo cuando se decidan los pasos a seguir legalmente. Sobre este tema, el Juez Warby apuntó que aunque sí se violaron los derechos de autor, falta determinarse si Meghan escribió la carta en solitario o lo hizo apoyada de su equipo. Lo que ganó este jueves ha sido el que se elimine la posibilidad del juicio que se tenía programado en octubre, el cual significaría que Meghan y su padre, Thomas Markle, se enfrentaran en la Corte. En lo últimos momentos, el grupo editorial ha dado a conocer que analiza la posibilidad de una apelación.

El Juez Warby dijo sobre el caso esta mañana: “La demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta se mantuviera en privado. Los artículos del Mail interfirieron con esta expectativa razonable”. Sobre la publicación refirió: “La única justificación probable para tal interferencia es el corregir algunas inexactitudes sobre la carta”. Y añadió: “La conclusión que no se puede escapar es que, salvo una extensión muy limitada, he identificado que las revelaciones que se hicieron no fueron necesarias ni proporcionadas a los propósitos que se tenían. En mayor parte, no tenían ningún propósito. Vistas en general, las revelaciones fueron excesivas y por lo tanto, ilegales”.

