Meghan ha ganado su batalla contra los tabloides

El día clave en la batalla legal que Meghan Markle tiene en contra de Associated Newspapers Ltd y sus dos publicaciones, Mail On Sunday y Mail Online, ha llegado. Después de que la defensa de la Duquesa de Sussex solicitara a la Corte que el caso se resolviera sin llegar a un juicio, hoy, el juez ha determinado si esto será así. Éste es el caso que Meghan comenzó para denunciar la publicación de una carta que ella escribió a su padre, Thomas Markle, la cual él entregó al grupo editorial antes mencionado. Desde que dio inicio la querella, la esposa del Príncipe Harry ha denunciado que la publicación ha sido una violación a su privacidad, además de un fallo en contra de la protección de derechos de autoría sobre la carta. Por su parte, a diferencia de otros casos similares que los Sussex han tenido en las últimas semanas, ANL ha enfrentado la acusación asegurando que la Duquesa sabía que la carta podría ser publicada y que no la escribió sola, sino apoyada de su equipo. Y ahora, el juez a fallado en favor de Meghan en el caso de privacidad de su querella.

El juez dijo: “La demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta se mantuviera en privado. Los artículos del Mail interfirieron con esta expectativa razonable”. Además continuó: “La única justificación probable para tal interferencia es el corregir algunas inexactitudes sobre la carta”. Pero el Juez Warby añadió: “La conclusión que no se puede escapar es que, salvo una extensión muy limitada, he identificado que las revelaciones que se hicieron no fueron necesarias ni proporcionadas a los propósitos que se tenían. En mayor parte, no tenían ningún propósito. Vistas en general, las revelaciones fueron excesivas y por lo tanto, ilegales”.

Esta decisión del juez significa que las acusaciones de privacidad serán resueltas en privado, mientras que todavía se tendrá que llevar un proceso por el tema de los derechos de autor. En específico, sobre esta situación, el juez hizo referencia a que queda por determinarse si Meghan escribió la carta o si tuvo el apoyo de los miembros de su equipo, para lo que decidió que será en marzo cuando se lleve a cabo una audiencia para analizar las medidas legales a seguir. Con esta resolución se ha evitado que Meghan se enfrentara en la Corte con su padre. En los últimos momentos, el grupo editorial ha dado a conocer que está analizando la posibilidad de una apelación.

Aunque el juicio tendría que haber empezado el pasado 11 de enero, Meghan solicitó a la Corte un permiso especial por motivos confidenciales para posponer la fecha, la cual se recorrió hasta octubre de este año tras la concesión del juez. A pesar de esto, se esperaba que el equipo de la Duquesa pidiera que se llegara a una resolución sin llegar a juicio, tal como sucedió cuando los abogados de Meghan apuntaron a que ANL no tenía cómo ganar la querella. Ante esto, la defensa negó esta situación, apuntando a que algunas declaraciones y testigos ameritaban una investigación y por lo tanto un juicio.

La publicación de la carta se dio después de que People diera a conocer un artículo en el que cinco amigas de Meghan la defendían sobre la situación que se estaba viviendo alrededor de ella. Ante estas declaraciones, Thomas Markle decidió poner un alto a las especulaciones, entregando la carta que de puño y letra Meghan había escrito para él.

La otra querella de los Sussex contra ANL

A diferencia de este caso en el que se han defendido a capa y espada, el 1° de febrero ANL emitió una disculpa por las declaraciones ‘sin fundamento, falsas y difamatorias’ en las que apuntaban que el Príncipe Harry se había olvidado de los Royal Marines después de dejar su posición como miembro senior de la Familia Real británica. Tras la denuncia por dos artículos que se publicaron en octubre, un vocero de los Sussex dio a conocer que la remuneración que el Príncipe recibió por los daños causados ante esta difamación fueron donados a la Invictus Games Foundation, además de apuntar que: “La verdad es que el compromiso del Duque a la comunidad militar es incuestionable”.

