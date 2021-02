¡Igualita a mamá! El video viral de Charlotte y Kate que tienes que ver

Desde que nació, la Princesa Charlotte ha sido ampliamente comparada con su bisabuela, la Reina Isabel. Con algunas expresiones y rasgos similares, no es raro que se considere que la única hija de los Duques de Cambridge sea una digna heredera de los Windsor. Mientras se cree que solamente su hermano menor, el Príncipe Louis, tiene similitudes con su familia materna, en específico con su abuelo, parece que con el paso de los años, los niños comienzan a tener más de los Middleton. Para muestra, el video que se ha hecho viral en los últimos días y es que la mirada de águila de los seguidores de los Cambridge no ha podido dejar de notar un gesto muy personal que Kate Middleton comparte con Charlotte. Fue en el video de la charla que la Duquesa de Cambridge tuvo con un grupo de maestros por la Children’s Mental Health Week como parte de la iniciativa Place2Be, que se pudo ver un gesto que no se tenía identificado de Kate. Con la melena agarrada en una cola de caballo, en más de una ocasión se vio a la Duquesa agarrándola y acomodándola mientras seguía con la conversación. Curiosamente, el gesto es uno que se había visto antes, pero no en Kate, sino en la Princesa Charlotte, quien en su primer día de clases realizó exactamente el mismo movimiento, al parecer en una muestra de los nervios que la invadían en su gran día. No queda duda de que la Princesita está siguiendo los pasos de su mamá -eso sí, con su toque de suspicacia-, algo que es notorio cada vez que hace una aparición pública.

