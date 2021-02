Tristes noticias para la Reina Isabel

Como ha pasado alrededor del mundo, el último no ha sido un año fácil para la Reina Isabel. Por primera vez desde que comenzó su reinado -el más largo de cualquier otro monarca-, ha tenido que dejar el Palacio de Buckingham por casi un año, para refugiarse en el Castillo de Windsor durante la cuarentena. Su siempre agitada agenda ha tenido que verse significativamente reducida y los eventos más importantes de su calendario han sido cancelados, pero eso no significa que no se haya mantenida activa. Adaptándose a las nuevas tecnologías, la siempre resiliente monarca, ha seguido trabajando. Desgraciadamente, en los últimos meses, Isabel II ha recibido duras noticias, con un par de pérdidas cercanas que, en definitiva, han tenido un duro impacto y esta semana, que históricamente es la más difícil para ella, ha recibido más de un duro golpe. A esta triste lista se ha sumado Lord Samuel Vestey, amigo cercano de la Reina y del Príncipe Carlos y esposo de Lady Celia, quien falleció hace apenas unas semanas.

Según se ha dado a conocer, Lord Vestey falleció este jueves a los 79 años. Lord Samuel fue el 3° Barón de Vestey y también, fue Master of the Horse para la Reina de 1999 al 2018, tras su retiro fue nombrado Lord-in-waiting de la monarca de forma permanente desde agosto del 2019. Nació el 19 de marzo de 1941, fue educado en Eton College, para después formar parte de la academia militar de Sandhurst, para servir después como teniente de la Guardia Escocesa. Le sobreviven cinco hijos, tres de su matrimonio con Lady Celia, William Guy, Arthur George y Mary Henrietta, además de Saffron Alexandra y Flora Grace, de su primer matrimonio con Kathryn Eccles.

La triste noticia se da después de que en noviembre pasado, su esposa, Lady Celia -quien fue madrina del Príncipe Harry- muriera repentinamente a los 71 años. La pareja era parte del círculo cercano de la Reina Isabel y no era raro verlos acompañándola en la procesión de carruajes del Royal Ascot, con una relación también cercana con el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall. En una muy triste coincidencia, la muerte del gran amigo de la monarca llega solo un par de días antes del aniversario de su ascensión al trono, un momento agridulce en el que se conmemora también el fallecimiento de su padre, George VI.

El segundo golpe en una semana

Ésta es la segunda pérdida que la monarca ha tenido que enfrentar en los últimos días. Fue a principios de esta semana cuando se dio a conocer el fallecimiento del Capitán Sir Tom Moore, el hombre que a sus 100 años tomó la decisión de reunir fondos para el servicio de salud pública británico -NHS- para apoyar durante la lucha en la pandemia. Su esfuerzo le ganó el reconocimiento de todo tipo de personalidades, entre las que se encuentra la Reina Isabel.

En un acto sin precedentes, en un momento en el que todas las ceremonias se encontraban canceladas, la Reina decidió nombrar caballero al Capitán Moore, realizando un evento especial en el jardín del Castillo de Windsor. Al aire libre y con amplia distancia, se realizó la investidura del Capitán Moore, quien no podría estar más honrado al recibir este gran honor por parte de la monarca. Cercana y cálida, la Reina tuvo la oportunidad de charlar con el Capitán Moore y su familia, por lo que ante el anuncio de su fallecimiento no dudó en tener un gesto más en su memoria.

En las redes sociales del palacio se compartió: “La Reina ha mandado un mensaje privado de condolencias a la familia del Capitán Sir Tom Moore. Su Majestad disfrutó mucho conocer al Capitán Sir Tom y su familia en Windsor el año pasado. Sus pensamientos y los de la Familia Real están con ellos”.

