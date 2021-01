‘A ti te queríamos ver’, el emocionante reencuentro de Kate con dos sobrevivientes del Holocausto

La agenda de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no ha parado y desde Anmer Hall continúa cumpliendo con su labor a pesar de la extensión de la cuarentena en Gran Bretaña. Si en algunas ocasiones los Duques de Cambridge aparecen juntos, hay ocasiones en las que cada uno tiene sus propios compromisos virtuales -además de las clases en casa para sus dos hijos mayores- por lo que no ha sorprendido que esta mañana Kate apareciera en solitario. Lo que nadie esperaba es que en el reencuentro con Kate de Zigi Shipper y Manfred Goldberg, dos sobrevivientes del Holocausto, la broma sería que ellos querían ver a la Duquesa, y dejaron claro que con eso no extrañarían mucho a William.

En el día que se conmemora la liberación de Auschwitz, en el que típicamente se hace honor a las víctimas del Holocausto, Kate ha tenido un especial reencuentro con los grandes amigos, que se conocieron en un campo de concentración cuando eran solamente unos adolescentes y que a su más de 90 años siguen teniendo una amistad de lo más entrañable. Zigi y Manfred se encontraron por primera vez con los Duques en el 2017, cuando realizaban una visita a Stutthof, en Polonia. “Estaba tan feliz, ¿sabes? No necesitaba a tu esposo. A ti era a quien quería (ver)”, dijo un simpático Zigi, que arrancó una risa a Kate que siguiendo el juego respondió: “Bueno Zigi, le diré que lo extrañaste mucho. Y él también les manda sus saludos, obviamente”. Manfred, visiblemente conmovido, confesó a Kate que jamás imaginó después de haber vivido lo que pasó en esos trágicos años, que algún día se podría encontrar con la realeza.

Aunque el encuentro comenzó en un tono divertido, la realidad es que los testimonios de Zigi y Manfred son desgarradores, por decir lo menos. Se conocieron en 1944, cuando eran solamente unos adolescentes y estaban sufriendo las atrocidades del Holocausto en el mismo campo de concentración. En un giro inesperado del destino, Zigi y Mafred se volvieron a encontrar más adelante en su vida y comenzaron una amistad que sigue hasta ahora, cuando tienen 91 y 90 años.

Los duros testimonios

“Mi vida verdaderamente comenzó hasta que llegué aquí a los 16 años”, ha dicho Manfred, que era apenas un niño de 3 años cuando los nazis tomaron el poder y su libertad le fue arrebatada por completo con apenas 11 años. Su madre, hermano y él fueron al campo de Stutthof, uno de los últimos en ser liberados, mientras que su padre pudo escapar a Inglaterra solamente dos semanas antes de la captura. Aunque pudo reunirse con su familia ante la liberación, el encuentro fue agridulce, pues su hermano menor Herman fue asesinado con apenas 9 años. Manfred contó lo que vivió dentro del campo de concentración y confesó que cree que la única razón por la que sobrevivió, fue porque era explotado como esclavo después de que un hombre desconocido le indicara que dijera que tenía 17 años y no los 14 que en verdad tenía en un momento clave de selección. Como parte de su sentido testimonio, el hombre dejó claro que muchos de los sobrevivientes no han logrado dormir tranquilos hasta este día, las pesadillas no los han abandonado.

Los amigos tuvieron una vida muy similar, Zigi también pasó de un ghetto, a un campo de labor y después al campo de concentración donde conoció a Manfred. Zigi dice que nunca ha podido olvidar el número que le asignaron en el campo, a pesar de que quisiera deshacerse de él. El reencuentro se dio cuando Manfred y su madre viajaron a Inglaterra a encontrarse con su padre, que había logrado escapar; mientras que Zigi recibió una carta de una mujer en el mismo país, asegurando que era la madre que el pensaba muerta desde que era niño. Los dos encontraron el amor en Inglaterra y han formado hermosas familias, creando una felicidad que les fue arrebatada. Curiosamente, Manfred confiesa que se negó a pisar Polonia por 70 años, hasta que en el 2017 lo invitaron a acompañar a los Duques.

“Todo lo que se necesita para que el mal triunfe, es que la gente buena se quede callada”, dijo Manfred, como una frase que suele decir cuando cuenta su historia con la intención de evitar que estas atrocidades vuelvan a pasar.

