Cuatro extrabajadores de Meghan se desmarcan en su batalla legal contra los tabloides Los llamados ‘Palace Four’ han dicho que no quieren involucrarse, pero de hacerlo, no tomarán partido

La batalla legal de Meghan Markle contra Associated Newspapers y sus publicaciones Mail On Sunday y Mail Online ha escrito un nuevo capítulo con la segunda audiencia programada para esta semana. Si en la primera, el equipo legal de la Duquesa de Sussex pidió que se llegara a una resolución sin ir a un juicio completo, alegando que el grupo editorial no tenía manera de ganar la querella, en esta segunda cita se ha dado un giro que nadie esperaba. Ante la insistencia del grupo de tener el juicio programado para octubre, alegando la importancia del libro Finding Freedom como evidencia, ahora se ha reportado que cuatro de los extrabajadores más cercanos a los Sussex han hecho del conocimiento de la Corte que no quieren ser involucrados en esta situación, pues ellos simplemente se encontraban cumpliendo con su trabajo.

Ha sido el abogado de la defensa, Antony White quien ha dado a conocer al juez que en una carta del equipo legal de un grupo que ha sido denominado como ‘Palace Four’ se ha dado a conocer que ellos podrían ‘dar algo de claridad’ en la creación de la misiva de Meghan para su papá. Según el abogado, ellos también podrían dar más evidencia sobre el involucramiento de la Duquesa en la publicación de la biografía Finding Freedom. ¿Quiénes son las personas que estarían detrás de este nuevo aspecto de la batalla legal? Jason Knauf, exsecretario de comunicación de los Sussex -quien había sido mencionado antes por la defensa como parte de quienes ayudaron a la Duquesa con la creación de la carta-, Christian Jones, exdelegado del secretario de comunicación, Samantha Cohen, exsecretaria privada de los Sussex, y Sarah Latham, exdirectora de comunicaciones de la pareja.

Según lo que sucedió en esta audiencia, el equipo legal de los extrabajadores transmitió a través de la carta: “Ninguno de nuestros clientes agradece su potencial involucramiento en esta batalla, que ha sucedido únicamente como resultado de su desarrollo en los deberes de sus respectivos trabajos en determinado momento. Esto es particularmente el caso dada la sensibilidad de (este) y por lo tanto, la discreción que requieren sus particulares roles en la Casa Real. Ninguno de nuestros clientes desea tomar partido en esta disputa entre sus respectivos clientes. Nuestros clientes son todos, estrictamente neutrales. No tienen interés en asistir a ninguna de las partes en este proceso. Su único interés es asegurar que haya un campo justo, en el caso de cualquier evidencia que puedan ser capaces de dar dado sea el caso”.

¿En qué podrían ayudar?

Como si el mensaje fuera poco, la carta continúa dando una serie de puntos en los que creen, estos cuatro extrabajadores podrían ‘dar claridad’ sobre ciertas situaciones. La primera es la creación de la carta y el borrador preliminar electrónico, lo que es de suma importancia dado a que el equipo de la Duquesa ha hecho referencia a la protección de derechos de la misma; otro punto es el si la demandante anticipó que la carta pudo ser publicada en algún momento, algo que el equipo de la defensa ha señalado; si directa o indirectamente, la demandante dio información a los autores de Finding Freedom, algo que la defensa ha recalcado en varias ocasiones y que la Duquesa ha negado, a pesar de aceptar que permitió que una persona cercana les diera información.

La relevancia de esta carta en este momento es que el abogado de la defensa ha dejado claro que la carta podría implicar que existe más evidencia y testimonio de los hechos, por lo que un juicio sería necesario. De darse, esta batalla sucedería en octubre próximo, hasta cuando se postpuso por petición de Meghan.

