Los abogados de Meghan buscan no ir a juicio contra los tabloides El equipo legal de la Duquesa ha ingresado el recurso legal para evitar el juicio, mientras la parte acusada se niega a hacerlo

El pasado 11 de enero tendría que haber comenzado el juicio por la demanda que Meghan Markle emprendió contra Associated Newspapers y sus publicaciones, el Mail Online y Mail On Sunday, pero ante la petición confidencial de la Duquesa, éste se ha postpuesto hasta octubre. En una batalla legal en la que Meghan se ha apuntado un par de triunfos, pero también varios reveses, ha llegado un momento determinante. Y es que en la audiencia de este martes, su equipo legal ha comenzado a buscar que el caso se resuelva sin ir a juicio, apuntando a que la publicación de la carta que la esposa del Príncipe Harry mandó a su padre, Thomas Markle, fue una invasión de privacidad ‘sin comparación’.

Durante la audiencia remota, según AP, los abogados de la Duquesa aplicaron para tener una resolución por resumen, un recurso legal en el que el caso se resolvería sin necesidad de ir a juicio. Entre sus argumentos estuvo el que la publicación de la carta, que ha sido calificada como ‘profundamente personal’ fue ‘una seria violación a sus derechos de privacidad’. Su abogado, Justin Rushbrooke, afirmó que el grupo mediático no tiene ‘una verdadera oportunidad’ de ganar el caso: “En el fondo de todo esto, es un caso muy claro sobre una publicación ilegal de una carta privada”, dijo en la audiencia de esta mañana, según la agencia de noticias.

El equipo de representación de la Duquesa, explicó la naturaleza de la carta, diciendo que se trataba de una súplica de una hija desesperada a su padre, además de revelar el final de la epístola: “No te pido otra cosa que paz. Y deseo lo mismo para ti”. Sobre esta línea, Rushbrooke dijo: “Es un buen ejemplo de una carta que cualquier persona con sensibilidad ordinaria no querría revelar a terceras personas, mucho menos a un medio masivo de publicación, en un contexto polémico y para servir a los propósitos comerciales de un periódico”. En su descripción dijo que “el contenido y naturaleza de la carta eran intrínsecamente privados, personales y de la naturaleza sensible”. Otro de los aspectos que se dio a conocer en esta audiencia que se dividirá en dos días, fue que Meghan tomó medidas especiales para asegurarse de que la carta no fuera interceptada en el camino, enviándola por medio de FedEx a través de su contador, pues ha de recordarse que el iluminador vive en nuestro país.

La respuesta de la parte acusada

El equipo de Associated Newspapers respondió que el caso no era apto para un juicio resumido. Su abogado, Antony White, dijo que hay un número de hechos significantes que pueden, y deben ser investigados en un juicio “cuando la Corte tendrá un panorama completo en términos divulgación y evidencia”. “Esto, particularmente cuando, el caso de la acusante con respecto a la importancia de algunos hechos importantes ha cambiado, (incluyendo) en relación con las circunstancias en las que la carta fue escrita y la extensión en la que había divulgado información sobre la carta con vista a una publicación”, apuntando a que la Duquesa probablemente sabría que la carta podía ser publicada en algún momento, “Ahora hay en registro un número de declaraciones inconsistentes que ella ha hecho, que tendrá que explicar”.

Meghan admite haber filtrado información a Finding Freedom y revisado la carta a su padre con su equipo

Una vez más se volvió a hacer hincapié en la supuesta cooperación de Meghan con los autores de la biografía Finding Freedom, la cual ella ha negado, aunque ha aceptado haber filtrado información al permitir que alguien cercano a ella hablara con ellos. Es precisamente ésta la piedra angular del caso, pues tras la aceptación del libro como evidencia, se cree que de llegar al juicio, la Duquesa podría ser llamada a declarar, lo que se dice en medios especializados británicos, es lo que se está buscando evitar.

