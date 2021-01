Los usuarios secretos de Harry y Meghan

En los últimos días ha surgido el rumor de que el Príncipe Harry y Meghan Markle no tienen planeado hacer un regreso a las redes sociales, ahora que su proyecto Archewell comienza a arrancar gracias a su sitio web. Con podcast estrenado a través de Spotify y un contrato con Netflix para comenzar a producir contenido, se ha especulado que la decisión podría estar basada en su idea de proteger y dar plusvalía a sus creaciones. Mientras esto sigue en veremos, lo que ha resurgido ha sido su actividad previa en las redes. Si Meghan era muy conocida por su actividad en Instagram y hasta se llegó a localizar el perfil secreto de Harry en la misma red, parece que ésta no fue la única que contó con la presencia digital de los Sussex. Entre las muchas curiosidades de la pareja, se han hecho popular los usuarios que tenían en SoundCloud, plataforma musical, en la que aparentemente tenían presencia.

Según The Sun, los perfiles siguen activos y Harry habría tenido su actividad más reciente apenas hace un año. Aparentemente, el Príncipe usaría la red como SpikeyMau5 ‘Barry Sales’ desde hace más de una década. No sería extraño que esto fuera realidad si se considera que es un usuario muy similar al que tenía en Instagram de forma secreta cuando comenzó su relación con Meghan, en aquel perfil contaba con una foto de perfil con la máscara del famoso DJ DeadMau5. Una pista más de que se podría tratar de Harry es que, entre sus seguidores cuenta con su exnovia, Chelsy Davy. La Duquesa tampoco se queda atrás y se sospecha que ella tendría el usuario Bogart&Gus, en honor a sus perros, cuenta que también sigue a la que sería del Príncipe.

De ser cierto que estas cuentas pertenecen a los Sussex, entre las canciones favoritas del Príncipe Harry se incluyen temas como My Feelings For You de Avicii y Sebastien Drums, además de Help Me Lose My Mind de Disclosure. Por su parte, el perfil de Meghan tiene canciones de Etta James, Joni Mitchell y James Bay.

Instagram y SoundCloud no son las únicas redes que se sabe han tenido estos royals. Siguiendo la misma tendencia de nombres falsos en la red, Harry mantuvo el mismo Spikey en su perfil de Facebook, donde tenía el nombre Spike Wells. Mientras tanto, Meghan era muy conocida por su actividad en las redes sociales con su cuenta de Instagram promoviendo su blog de estilo de vida, The Tig. En él compartía contenido de viajes, comida y belleza, además de, por supuesto, su trabajo en el programa Suits.

Aunque Meghan era una fanática de redes sociales con alta actividad en Instagram y Twitter, e incluso se dice que estuvo detrás de la estrategia del perfil de Sussex Royal, desde que dejaron su posición oficial en marzo pasado, los Duques se despidieron también de esta cuenta. En los últimos meses se han apoyado de los perfiles de sus caridades predilectas, pero se esperaba que en algún momento regresaran con una cuenta propia, algo que se ha puesto en duda en los últimos días.

Lo cierto es que en sus más recientes apariciones, ambos han hablado fuertemente sobre el daño que provocan las redes. Mientras Meghan ha recalcado que en algún momento fue la persona más trolleada de la web, Harry ha sido mucho más enfático, señalando que las redes no están dividiendo. Dando un paso más, el Príncipe explicó en un artículo que él y su mujer se pusieron en contacto con las grandes empresas para que reconsideraran el gasto de publicidad que hacen en estas plataformas, que según Harry cobran un precio muy alto al usuario.

