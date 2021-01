¿No más redes para Harry y Meghan?

Ha pasado exactamente un año desde que el Príncipe Harry y Meghan Markle tomaron sus redes sociales para dar a conocer que habían tomado la decisión de dejar sus posiciones oficiales como miembros senior de la Familia Real británica. En un remolino de actividad, inmediatamente después del anuncio, se dio la llamada Cumbre Sandringham, en la que la Reina mandó llamar a su nieto, así como al Príncipe Carlos y el Príncipe William para negociar cómo se daría su partida. Dos meses más tarde, los Duques de Sussex tendrían su partida oficial, con la promesa de revisión de su situación en 12 meses. Desde entonces, partieron para Estados Unidos, en donde se han refugiado en California y desde donde han comenzado poco a poco a retomar sus actividades a través de Archewell.

Ante el lanzamiento del sitio de Archewell, en el que recientemente publicaron una carta en la que hicieron referencia a la Princesa Diana y a su hijo Archie; además de la decisión de tener en su equipo de trabajo a Christine Schirmer, quien fuera Directora de Comunicación Global para Pinterest durante seis años, los seguidores de la pareja se han preguntado cuándo retomarán su actividad en redes sociales.

Antes de conocer al Príncipe, Meghan se desempeñó a través de estas plataformas y propio blog, lenguaje que quiso incorporar en su trabajo como duquesa. Pero si se pensaba que los Sussex no tardarían en regresar a las redes sociales, un nuevo reporte en los tabloides británicos ha asegurado que no tienen planes de hacerlo y que prescindirán de este medio para dar a conocer su nueva labor. De acuerdo con The Sunday Times, la pareja no tiene planes de tener un perfil para Archewell Foundation, ni tampoco de estrenar cuentas personales.

Aunque en la actualidad, cuando el mundo está interconectado por estos medios, la posibilidad de hacer difusión a un gran proyecto sin las redes parece casi imposible, en los últimos meses, especialmente Harry, ha hecho hincapié en la negatividad que se maneja a través de estas plataformas. Por su parte, Meghan ha hecho referencia a que en su momento fue la persona más trolleada del mundo. Hay que recordar que, ante su partida de la Familia Real británica, la pareja ha dejado inactivo el perfil de Sussex Royal -denominación que ya no pueden usar- y han tenido que hacer uso de los perfiles de las caridades de su preferencia para compartir algunas publicaciones.

Aunque parece que esta determinación estaría relacionada directamente con Instagram -con Sussex Royal no tuvieron perfiles ni en Twitter, ni en Facebook-, hay que recordar que recientemente firmaron un acuerdo con Spotify para producir contenido. Aunque no es propiamente una red social, sí es una plataforma de internet a través de la cual podrían estar en contacto con sus seguidores, además de difundir sus ideas y pensamientos. Recientemente estrenaron su primer episodio con un especial navideño en el que hasta Archie tuvo una breve aparición. Además de esto, se sabe que los Sussex tienen firmado un acuerdo con Netflix para la producción de distintos contenidos, aunque todavía no se sabe cuándo comenzarán a trabajar juntos.

Qué ha dicho Harry de las redes

El verano pasado, Harry tomó papel y pluma para escribir el artículo Las redes sociales nos están dividiendo, juntos podemos rediseñarlas que se publicó en la revista Fast Company. En él, decía: “Hace poco más de cuatro semanas, mi esposa y yo comenzamos a llamar a los líderes de negocios, cabezas de grandes corporaciones y jefes de marketing de marcas y organizaciones que todos usamos en nuestras vidas diarias. Nuestro mensaje era claro: El panorama digital no está bien y las compañías como las suyas tienen la oportunidad de reconsiderar su papel en costear y apoyar las plataformas digitales que han contribuido a alentar y crear condiciones para una crisis de odio, una crisis de salud y una crisis de la verdad… Bueno, muchos de nosotros amamos y disfrutamos las redes sociales. Parece un recurso gratuito para conectar, compartir y organizar. Pero no es gratis, de hecho tiene un costo alto. Cada vez que tú das click, ellos aprenden más de ti. Nuestra información, datos privados y hábitos desconocidos son intercambiados por espacios publicitarios y dólares. El precio que estamos pagando es mucho más alto de lo que parece. Aunque normalmente nosotros somos el consumidor que compra un producto, en este siempre cambiante mundo digital, nosotros somos el producto”.

