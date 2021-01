Un nuevo dolor de cabeza para Meghan, el estreno del libro de su media hermana se acerca

Se está cumpliendo un año de que el Príncipe Harry y Meghan Markle dieron a conocer su decisión de abandonar sus posiciones oficiales en la Familia Real británica, provocando una serie de cambios que los han llevado a vivir a California. Aunque de momento, las aguas parecen calmas, con la revisión de su demanda en contra de Associates Newspapers en puerta, Meghan se enfrenta a un nuevo dolor de cabeza. Tal como lo amenazó desde hace tiempo, su media hermana, Samantha Markle, está por publicar su libro The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 -sí, el título deja ver que ésta es solamente la primera entrega-. Ante esto, Thomas Markle, padre de ambas, ha dado a conocer que está muy complacido con lo que su hija mayor ha escrito.

“Estoy muy complacido de que ella haya conseguido este libro”, ha dicho Thomas a Us Weekly. Eso sí, al preguntarle acerca de lo que tratará la publicación, se limitó a decir: “Hay que dejar que ella les cuente sobre el libro”. Si bien, él no ha querido revelar mucho al respecto, desde noviembre del 2017 -mismo mes en el que se anunció el compromiso de los Duques de Sussex- Samantha amenazaba con revelar detalles de la vida de su media hermana a través de un libro, el cual ahora se sabe tendrá dos entregas.

La publicación que ya se encuentra en preventa por casi 18 dólares (alrededor de $360 pesos mexicanos), tiene como descripción: “Ante la ola de noticias falsas y en medio del caos, Samantha Markle comparte la verdad acerca de su vida y su familia en contra de todas las advertencias y ultimátums, mientras un cuento de hadas se desploma desde unas toallas de té. Algunas veces, la realidad es verdaderamente más extraña que la ficción”. En Barnes & Noble se encuentra ya en la posición 29 de ventas, lugar que seguramente mejorará conforme se acerque el estreno.

La relación entre las medias hermanas

A pesar de que desde que se dio a conocer la relación de Meghan con el Príncipe Harry, Samantha ha hecho alusión a su hermana, al parecer, llevan muchos años distanciadas y no hay ningún tipo de convivencia entre ellas. Se cree que no hay ninguna relación entre las medias hermanas desde el 2008, por lo que al parecer, los relatos serán de la infancia y juventud de Meghan. Samantha no estuvo invitada a la boda real y la Duquesa no hace referencia a ella. Por su parte, Samantha ha dado entrevistas y utilizado su cuenta de Twitter para dar su versión, muy poco favorable, sobre la personalidad de la Duquesa, algo que seguramente será replicado en esta publicación que lleva, por lo menos, tres años trabajándose.

Meghan admite haber filtrado información a Finding Freedom y revisado la carta a su padre con su equipo

Este libro se suma al de Finding Freedom, que se ha visto envuelto en su propia polémica. A pesar de que desde el primer momento, tanto los Duques como los autores, han asegurado que se trata de un trabajo de investigación sin declaraciones o relatos directamente de los royals, en el juicio de Meghan contra los tabloides se ha aceptado la publicación como evidencia, apuntando a que la Duquesa les habría filtrado información sobre los sucesos. En medio de esta batalla legal, Meghan ha tenido que aceptar que, en efecto, hizo llegar algunos datos a través de personas cercanas. Con una amplia lista de demandas para proteger su privacidad, no sería raro que Samantha viera sus planes empañados ante la publicación de su libro.

