La revisión del Megxit no podrá suceder como se esperaba Esta semana se cumple un año del anuncio de Harry y Meghan sobre su separación de sus posiciones en la Familia Real británica

Fue hace un año que cayó la bomba, de forma inesperada, precisamente después de su regreso a Gran Bretaña tras un periodo en Canadá, el Príncipe Harry y Meghan Markle, anunciaban a través de sus redes sociales su retiro de sus posiciones oficiales como miembros de la Familia Real británica. Ante esta noticia, el Duque de Sussex se reuniría con la Reina Isabel, el Príncipe Carlos y el Príncipe William en lo que se conocería como la Cumbre Sandringham, en la que se determinaron las condiciones en las que Harry y Meghan realizarían su partida. Dentro de estas negociaciones que no fueron nada sencillas se determinó que se daría un período de 12 meses para que se revisara la situación y se tomaran decisiones definitivas. Desafortunadamente, en medio de las restricciones de distanciamiento social que se viven alrededor del mundo y con Gran Bretaña implementando las medidas más estrictas en las últimas semanas, se vislumbra casi imposible que Harry pueda hacer el viaje de California a Windsor para poder encontrarse con la Reina y tener esta importante conversación.

De momento, todos los viajes no esenciales están restringidos en Reino Unido y con la amenaza de la nueva cepa encontrada en aquel país, mucho se ha hablado en Estados Unidos de tener especial cuidado con la entrada de viajeros desde Inglaterra. Según The Mirror, aunque los Sussex todavía no han hecho ningún acercamiento para organizar la revisión con la monarca, se espera que sea próximamente cuando se encuentre una solución para realizar la reunión, ya sea de forma virtual o presencial -de acuerdo con la situación que se viva en ese momento-. Y es que el último día de marzo se cumple un año desde que los Sussex dejaron sus posiciones oficiales en la Familia Real británica.

En el primer anuncio que hicieron los Sussex, apuntaban a que dividirían su tiempo entre Norteamérica y Reino Unido, sin decir explícitamente que se establecerían en Estados Unidos, pero la situación actual ha hecho imposible que Harry y Meghan puedan dejar California en los últimos meses. Hace unos meses, se especulaba que la pareja regresaría a Gran Bretaña en diciembre pasado, con miras al inicio del juicio de Meghan contra Associated Newspapers en los primeros días de enero, pero desde octubre pasado, el equipo legal de la Duquesa pidió recorrer el litigio hasta otoño de este año.

Eso sí, a pesar de esta concesión, enero es un mes determinante en esta querella para Meghan. Se tiene planeado que este mes a través de una audiencia a distancia, la Corte haga una revisión de la evidencia actual y es posible que en este proceso se decida encontrar una resolución antes de llegar a un juicio. Hay que recordar que en los últimos capítulos de esta batalla legal, se aceptó la biografía Finding Freedom como evidencia, lo que podría significar que Meghan sería llamada a declarar en caso de que se llegara a juicio, algo que se evitaría si se llegara a una resolución este mes.

¿Cuándo volverán a Gran Bretaña?

De momento, un viaje de California a Reino Unido se vislumbra complicado para los Sussex. El gobierno británico ha impuesto duras medidas para contener el contagio de Covid-19 y se planea que se encuentren vigentes hasta abril. Actualmente, quienes lleguen desde Estados Unidos, deben pasar 10 días de cuarentena, además de comprobar tener una prueba de resultado negativo tres días antes de realizar el viaje.

En agosto pasado, Harry dijo en un Zoom con la Rugby Football League que de no ser por la pandemia, ya hubiera vuelto a casa. Con esto en mente, algunos eventos importantes para la Familia Real, como el cumpleaños 100 del Duque de Edimburgo y el cumpleaños 95 de la Reina Isabel, podrían ser ocasiones que ameriten su regreso a Reino Unido. También se ha especulado sobre la posibilidad de que los Sussex asistan a la boda del jugador de rugby James Haskell en Francia en los próximos meses.

