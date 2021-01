La Reina Isabel cancela todas las ‘garden parties’ para este año

Al parecer, los grandes cambios en el calendario anual de la Reina Isabel no se han detenido. Con Gran Bretaña en el nivel más alto de sus restricciones de movilidad, a pesar de haber sido el primer país en aprobar dos vacunas y estarlas aplicando a sus habitantes, el Palacio de Buckingham ha decidido no jugársela y comenzar a cancelar compromisos que debido al tiempo que necesitan de organización, es mejor remover por completo de la agenda. Después de que por primera vez en más de treinta años, la Reina no pudiera pasar la Navidad en Sandringham con su familia, ahora la monarca tendrá que despedirse de sus gustadas garden parties, reuniones en las que el Palacio de Buckingham abre sus puertas para recibir en el jardín a distinguidos invitados que tienen la oportunidad de convivir unos momentos con la Familia Real británica.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El reencuentro de la Reina Isabel con su familia

La triste noticia que ha recibido la Reina Isabel

El Palacio de Buckingham ha anunciado la cancelación de todas las royal garden parties, tanto en Londres como en Edimburgo -en el Palacio de Holyroodhouse-, durante todo el año. “La decisión se tomó de que no haya garden parties este 2021”, dijo un vocero del Palacio al dar a conocer la noticia. Aunque, usualmente, estas reuniones se llevan a cabo en cada mayo, al parecer es imposible comenzar la organización sin saber qué pasará con las medidas de aislamiento y cuarentenas, conforme va avanzando el tiempo.

Hay que recordar que este tipo de eventos cuentan con una logística y planificación importantes, por lo que no es posible realizarlas si todavía no se sabe cuál será la situación para ese entonces. Debe considerarse que la cantidad de personas que recibe en esas fechas la residencia oficial de la Reina, así como su residencia en Edimburgo, es considerable, por lo que no sería posible pensar en hacerlas con medidas de distanciamiento social.

VER GALERÍA

¿Qué son las garden parties?

Desde 1860, el Palacio de Buckingham abre sus puertas para que el monarca, en este caso Isabel II, pueda reconocer a la gente por su servicio público. Con gran expectación, año con año se hace una codiciada selección de invitados, quienes distribuidos en tres ‘fiestas de jardín’ distintas, pueden sumar hasta 30,000 personas. En sus mejores galas, los invitados se disponen a disfrutar de delicias preparadas especialmente para ellos y conocer desde dentro el jardín del Palacio. Por supuesto, el momento cumbre de la invitación es cuando tienen la oportunidad de convivir con los miembros de la Familia Real, que encabezados por la Reina Isabel, charlan con gusto con los presentes.

El romántico detalle que no notaste en el retrato de aniversario de la Reina y el Príncipe Felipe

Ésta es la segunda vez en 68 -casi 69- años de reinado de Isabel II que se tiene que cancelar esta cita infaltable en su calendario, la primera, fue el año pasado, cuando el mundo entero se encontraba en aislamiento por el coronavirus. Éste fue solo uno de los muchos eventos que no se pudieron llevar a cabo en el 2020, como el Trooping the Colour y el servicio religioso de Navidad en Sandringham. Curiosamente, la última garden party que se realizó contó con la presencia del Príncipe Harry y las Princesas Beatriz y Eugenia. Ese mismo año, Kate y William fueron protagonistas de una aparición en las fiestas, cuando robaron sonrisas con sus paseos entre la gente.

Con la Reina Isabel en el Castillo de Windsor, no se sabe si esta cancelación será únicamente la primera de una larga lista de eventos que la monarca lleva a cabo año con año. Hay que recordar que el Trooping the Colour se celebra en junio, solamente un mes después de las mencionadas fiestas de jardín, por lo que su prevalencia está también en veremos.

VER GALERÍA