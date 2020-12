Meghan llega a un acuerdo en una de sus demandas

Si algo ha quedado claro en los últimos meses, es que los Duques de Sussex están dispuestos a defender su privacidad a capa y espada. No por nada, entre el Príncipe Harry y Meghan Markle hay una ya considerable lista de procesos legales en contra de tabloides y paparazzis, que de acuerdo con ellos, ha pasado los límites de sus vida personal. Afortunadamente, uno de estos procesos ha llegado a buen término, después de que la Duquesa haya llegado a un acuerdo con Splash News y Picture Agency, a quienes se había acusado de haber tomado una serie de fotografías con Archie en brazos, mientras paseaba a sus perros durante su estancia en Canadá. Las imágenes eran especialmente resonantes al haber sido tomadas cuando el Príncipe Harry permaneció en Gran Bretaña para lo que se llamó la Cumbre Sandringham, en la que acordaron los detalles de su salida de la Familia Real británica.

En el acuerdo, la agencia aceptó no tomar fotografías de ella, el Duque de Sussex o su hijo Archie -lo cual entraría en acción en caso de que la agencia fotográfica saliera de la situación en la que entró el 1° de julio, en una situación no relacionada con este caso-. El acuerdo se realizó en una audiencia a distancia, en la que se leyó una declaración abierta en relación a la privacidad de Meghan y la protección de datos en contra de Splash News y Picture Agency. “El Duque y la Duquesa de Sussex han llegado a un acuerdo exitoso en el litigio legal que comenzó a principios de este año en contra de la agencia de paparazzi Splash U.K.. El acuerdo es una señal clara de que el comportamiento ilegal, invasivo e intrusivo de los paparazzis no será tolerado y que la pareja toma estos temas en serio, como cualquier familia lo haría. Una denuncia similar y simultánea en contra de Splash U.S., una compañía filial de Splash UK, continúa adelante en el sistema legal británico”, ha informado un vocero de la pareja.

Tal como ha explicado el vocero de los Sussex, éste es solo uno de los movimientos que la pareja ha hecho para demostrar que harán todo lo necesario para defender su privacidad. Las imágenes a las que se hace referencia en esta lucha legal son aquellas en las que una muy abrigada Meghan se veía cargando a Archie en su canguro, mientras paseaban a sus perros en el Horth Hill Regional Park, un lugar cercano a la residencia que habitaban en la Columbia Británica en Canadá. Con ellos estaban también los miembros del equipo de seguridad de la Duquesa. El problema de las fotografías es que según apuntó el equipo legal de la pareja, es que fueron tomadas en una salida familiar privada y que eso no era de interés del público.

Los otros litigios de los Sussex

Éste es solo uno de varios enfrentamientos legales que los Duques de Sussex han emprendido para proteger su privacidad. Mientras que las mismas fotografías han puesto en problemas a la filial estadounidense de la agencia, existe otra demanda contra un paparazzi no identificado por tomar fotos de Archie en la casa que los Sussex habitaron cuando llegaron a California.

Por supuesto, la demanda más sonada es la que Meghan tiene en contra de Associated Newspapers, y dos de sus tabloides por la publicación de la carta que la Duquesa escribió a su padre. El Príncipe acaba de emprender su propia batalla contra el mismo grupo por la publicación de un artículo en octubre pasado, mientras que tiene demandados a otros dos tabloides por la supuesta invasión de su teléfono celular.

