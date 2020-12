El nuevo corte de Charlene de Mónaco que no ha dejado a nadie indiferente Con la mitad de la cabeza, la esposa del Príncipe Alberto ha mostrado su lado más edgy

Con un rostro, literalmente perfecto, Charlene de Mónaco se ha dado sus gustos cuando de probar estilos se trata. Desde hace algunos años ha apostado por la comodidad del cabello corto con todo tipo de peinados y cortes. Chino, lacio, con fleco, sin él, hacia atrás o hasta con una discreta trenza de lado, el largo de la melena nunca ha sido un impedimento para que la esposa de Alberto de Mónaco luzca de lo más estilosa. Y si hace unos meses daba de qué hablar por su ingenioso cubrebocas que mostraba su lado más divertido, durante la tradicional entrega de regalos navideños que se hace en el principado, Charlene ha dejado a más de uno con la boca abierta. La Princesa ha decidido dar el giro más inesperado a su imagen -justamente después del cumpleaños de sus mellizos-, rapando la mitad de su cabello.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los inolvidables looks de gala del Día Nacional de Mónaco a lo largo de los años

De Charlene a Carolina: despliegue de 'glamour' y oda al terciopelo en Mónaco

Este estilo que estuvo muy de moda hace un tiempo entre las más jóvenes, ha llegado al palacio gracias a este nuevo look de Charlene. Que si ya se iba a animar a lucir más edgy que nunca, qué mejor que tirar la casa por la ventana con todo su look. No solo llevó el llamativo corte, sino que lo combinó con un maquillaje dramático de sombras azules y delineador negro, a sabiendas de que con el cubrebocas, solamente se podrían ver sus ojos. La mascarilla tenía su propia gracia, al estar completamente cubierta por lentejuelas doradas, color que se volvió clave en esta aparición. Con un suéter de cuello alto negro y pantalones a juego, la prenda clave de este outfit fue el vistoso en tonos de dorado y amarillo con un estampado tropical.

VER GALERÍA

Todo apunta a que la Princesa se encuentra fascinada con esta nueva imagen pues, como pocas veces, se mostró juguetona con la cámara, posando feliz para la lente y dejando ver los resultados de este nuevo corte. No se sabe cuándo se dio el cambio de look de la Princesa Charlene, pero todavía el fin de semana, celebró el sexto cumpleaños de sus mellizos con su tradicional melena rubia con un largo por detrás de las orejas, por lo que se cree que se trata de un corte reciente. Esta mañana, en otra imagen que compartió en su cuenta de Instagram por la ceremonia del bautizo de un bote en honor de la Princesa Gabriella, llevó la cabeza cubierta con una boina, pero estratégicamente colocada de lado, dejaba ver un poco del innovador corte.

¡Más elegantes y cariñosos imposible! Charlene de Mónaco se derrite con Jacques y Gabriella

La ceremonia del árbol de Navidad

VER GALERÍA

En un año diferente, el Príncipe Alberto y la Princesa Charlene realizaron la ceremonia del árbol de Navidad, en la que tradicionalmente entregan regalos a los niños del principado. La bonita costumbre viene desde 1956, cuando la Princesa Grace Kelly decidió reunir a los niños monegascos para dar el banderazo inicial para las festividades navideñas. En los últimos años, Charlene y Alberto, muy bien acompañados por sus mellizos -Jacques y Gabriella- han tirado la casa por la ventana con celebraciones temáticas en las que las escalinatas del palacio han sido testigos de la felicidad de los más pequeños.

Desgraciadamente, la situación actual ha hecho que la celebración cambiara un poco, pero sin quitarle la magia. Armada por los juguetes más populares del momento, dulces y Santa -con todo y cubrebocas- a sus espaldas, Charlene se mostró encantadora con los más pequeños mientras les consultaba qué querían llevarse. Tanto Gabriella como Jacques ayudaron a sus padres en esta tradición de la que serán herederos. Con seis años recién cumplidos, ya son todos unos expertos en este evento, en el que en otras ocasiones han regalado sus postales más tiernas.

VER GALERÍA