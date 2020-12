George, Charlotte y Louis hacen su debut sobre la alfombra roja

En el año en el que menos se ha visto de la tropa Cambridge debido a la cuarentena que se ha vivido a nivel internacional, los Príncipes George, Charlotte y Louis han dado la sorpresa al debutar sobre la alfombra roja. Desde que volvieron a Londres, tras haber dejado Anmer Hall, donde pasaron la cuarentena, no se había visto a los hijos del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, desde aquel encuentro con David Attenborough, pero aunque han pasado solo un par de meses, los niños han crecido mucho desde su última aparición. Hay que recordar que mientras estuvieron en casa, no solamente hicieron apariciones en sus retratos de cumpleaños, sino que también quisieron participar en los aplausos solidarios en honor de los trabajadores de primera línea y ayudaron a sus papás a entregar comida a personas de los grupos vulnerables. Esta noche, tomando por sorpresa a todos, los pequeños han hecho su primera aparición en una red carpet por una buena causa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Cosas de hermanos, un capítulo más de Louis llevando la ropa que le ha dejado George

Por primera vez, el Príncipe George hace un guiño a los caminos de William y Harry

La familia de los Duques de Cambridge asistió a una presentación especial de pantomima de National Lottery’s Pantoland en el Palladium, de Londres. Este show se realizó de forma especial para agradecer a los trabajadores esenciales y sus familias por la labor que han hecho en un año tan duro como éste. Antes de la presentación, según informa el Palacio de Kensington, el Príncipe William dio un breve discurso para agradecer por los sacrificios que los trabajadores han tenido que hacer para mantener su país en movimiento y el apoyo a las comunidades a lo largo de la pandemia.

En el intermedio, los Duques aprovecharon para reunirse con un pequeño grupo de trabajadores esenciales y sus familias, para escuchar sus experiencias en los últimos meses. Después, la pareja visitó al elenco y al equipo que hizo posible el espectáculo para agradecerles su labor.

VER GALERÍA

A punto de cumplir 2 años, el Príncipe Louis posa para los más tiernos retratos

Esta ocasión ha servido para que por primera vez, George, Charlotte y Louis ocuparan su lugar en el palco real, una experiencia que, sin duda, disfrutaron al máximo. Atentos a todo lo que pasaba, los pequeños se mostraron encantados con esta oportunidad, en la que demostraron su asombro desde que pasaron por la alfombra bien tomados de las manos de sus papás. Si George sorprendió al dejarse ver ya como un jovencito, sonriendo, mientras guiaba a la familia de la mano de su papá, Louis dejó a más de uno con la boca abierta al aparecer como niño grande, dejando de lado su tierna etapa de bebé. No pasó desapercibido que, mientras el Príncipe William daba su discurso, un curioso Louis no podía dejar de maravillarse viendo la escenografía del lugar detenidamente, eso sí, todo desde las piernas de mamá -y sí, todavía se chupa el dedo como en aquel Trooping the Colour-. La pequeña Charlotte parece haber heredado, no solamente el estilo de su madre, sino también su estatura, y una vez más dejó ver trazas de su radiante personalidad al disfrutar al máximo la experiencia al completo.

VER GALERÍA

Los looks de los Cambridge

En esta aparición, la Duquesa de Cambridge lució un vestido con estampado de pluma y holanes en el cuello de Alessandra Rich combinado con sus aretes de perla de Simone Rocha y el brazalete de Halcyon Days. Hayqe que recordar que uno de los diseños más aplaudidos de Kate es precisamente de Alessandra Rich, por lo que no ha sorprendido que haya vuelto a apostar por ella. Siguiendo los pasos de mamá, Charlotte llevó un coqueto vestido en tartán gris, combinado con mallitas de lana y flats Mary Jane en azul marino, por supuesto, sin faltar su peinado favorito de trenzas a los lados.

Un galante George llevó un suéter a rayas en vino con gris de Ralph Lauren, combinación que compartía con su papá en distintos tonos; mientras que Louis dejó claro su estatus de niño grande al lucir pantalones largos combinados con un tierno saco de punto en distintos tonos de azul de Amaia, que hace algunos años le vimps a su hermano mayor.

VER GALERÍA