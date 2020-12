El tuit que se mandó por error desde la cuenta del Palacio de Buckingham

La Reina Isabel se ha adaptado muy bien a las nuevas tecnologías en este año en el que las reuniones virtuales se han vuelto la norma. Acostumbrada a realizar apariciones públicas varias veces a la semana, este 2020 ha sido muy diferente, pero nada ha dificultado la labor de la monarca, quien suele adaptarse muy bien a la digitalización de su agenda. Aunque esto no significa que no prefiera aparecer en público, como lo hizo esta semana, cuando se reunió con los miembros senior de la Familia Real británica en las puertas del Castillo de Windsor para agradecer a los voluntarios y trabajadores clave de esta pandemia. Pero si todo ha ido bien hasta ahora, su equipo de comunicación no se ha librado de un pequeño error.

Los usuarios de Twitter se sorprendieron cuando a las 9 de la mañana -hora de Londres- del jueves, en la cuenta @RoyalFamily , el perfil oficial del Palacio de Buckingham, en donde se da la comunicación de la Reina apareció un simple mensaje. En él se leía únicamente: “Gracias”. Demostrando la popularidad del perfil en redes, aunque solo estuvo público un par de minutos, consiguió 1,260 likes y 591 retuits. Hasta el momento, no se tiene claro por qué se publicó o a qué se refería, pero todo apunta a que se trató de una simple equivocación. El detalle es que se trata de una cuenta especialmente pública con 4.3 millones de seguidores alrededor de todo el mundo. Es por esto que sus mensajes son meticulosamente cuidados y cada una de las publicaciones cuenta con una planeación detrás.

Por supuesto, este mensaje dio pie a todo tipo de respuestas, desde quienes respondían con un simple: “De nada”, hasta quienes quisieron divertirse con la situación con un: “Un placer, Su Majestad”. En total, 355 personas se tomaron un minuto para responder al mensaje que fue rápidamente eliminado sin dejar ningún rastro de la equivocación. Dejando atrás este simpático episodio, la cuenta siguió con sus publicaciones habituales con información sobre los compromisos de algunos de los miembros de la Familia Real.

Twitter, un reto en las últimas semanas para los Windsor

Si en el caso de la cuenta del Palacio de Buckingham ha llamado la atención este tropezón, en la de Clarence House se han tenido que tomar medidas en las últimas semanas. Es bien sabido que el estreno de la cuarta temporada de The Crown -en la que se aborda la relación del Príncipe Carlos y la Princesa Diana- ha traído consigo una serie de ataques. En Reino Unido, el disgusto por la dramatización de algunos hechos y las licencias creativas que se tomaron en las tramas no ha parado, pero esto no significa que se pueda controlar las reacciones del público que ha tomado la ficción como realidad.

Ante esta situación, de forma discreta, se comenzó a notar que la cuenta del Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornwall tiene bloqueada la función de respuestas en los tuits. En este perfil de Twitter solamente pueden responder a las publicaciones las 333 cuentas a las que sigue, entre las que se encuentran algunas de las caridades que apoyan, embajadas británicas alrededor del mundo y algunas personalidades como Barack Obama. Esto ha ayudado para contener los comentarios negativos que se estaban recibiendo a partir de lo visto en la popular serie. Curiosamente, esto no fue hecho en el perfil de Instagram. La razón, podría ser, porque en Instagram es posible que quien realizó la publicación controle los comentarios, incluso bloqueando palabras o usuarios que podrían resultar negativos, mientras que en Twitter es imposible intervenir en las respuestas de una publicación.

