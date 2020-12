El sombrero de Sophie Wessex que no ha dejado a nadie indiferente

Suele ser sobria y tener un papel un poco más discreto dentro de la Familia Real británica, pero de vez en vez, Sophie Wessex se da el gusto de hacer un fashion statement a través de sus looks. Ya sea a través de una bolsa con todo y mensaje, como la que llevó hace algunos años a un partido del torneo de Wimbledon, o imponiendo estilo como lo ha hecho con sus jumpsuits en el Royal Ascot. Este año que ha sido mucho más tranquilo cuando de moda real se trata, ha habido pocas oportunidades para ver el guardarropa de las royals, pero eso no significa que no haya habido algunas oportunidades de estilo para la memoria. Ese es el caso del sombrero que Sophie ha llevado esta mañana en su visita a los Corps of Admy Music – regimiento del que es Coronel en Jefe- del brazo del Príncipe Edward, ocasión en la que su sombrero no ha dejado a nadie indiferente.

Después de que a principios de la semana, los Condes de Wessex acompañaran a los Duques de Cambridge, el Príncipe de Gales, la Duquesa de Cornwall y la Princesa Anne, en el reencuentro que la familia tuvo con la Reina Isabel en la puerta del Castillo de Windsor para agradecer a los voluntarios locales por su labor durante la pandemia, ahora han tenido esta aparición en Kneller Hall. Ésta ha sido una semana ocupada para Sophie, quien el miércoles estuvo trabajando como voluntaria en la Shooting Star Children’s Hospices Charity Shop de Hampton, ayudándolos a prepararse para la Navidad, además de su ayuda en Foodwise, siempre responsable de las labores propias de su posición.

Pero si el trabajo de Sophie suele ser muy aplaudido entre los británicos, lo que más llamó la atención esta mañana fue el look que la Condesa eligió. Con las bajísimas temperaturas que se están viviendo en Gran Bretaña, no ha sorprendido que Sophie haya apostado por una combinación abrigadora. La pieza principal fue un abrigo en beige de Max Mara. El modelo Custodi, que se encuentra agotado casi en todas las plataformas y que Sophie llevó en varias ocasiones el año pasado, cuenta con un largo casi hasta el piso, así como botonadura cruzada de inspiración militar.

La Condesa de Wessex 'suma puntos' tras sus últimos esfuerzos de voluntariado

Debajo del abrigo se alcanzaba a ver que llevaba un sencillo vestido verde que se encontraba cubierto con una especie de bufanda en seda en tono burgundy. Combinó el atuendo con unas botas altas negras de gamuza a juego con sus guantes de piel, y llevó un clutch que combinaba el verde y el burgundy de las prendas que iban debajo de su abrigo.

El llamativo sombrero

Si hasta ahí, éste parecía un look bastante sencillo, la Condesa decidió elevarlo y no lo hizo con el broche dorado y los aretes largos que llevaba, sino a través de su sombrero. Se trata de un diseño asimétrico de gran altura con un gran moño en el lado derecho. De ala muy corta, este sombrero es un statement definitivo, pues su tamaño marca una diferencia para quien lo lleva. No se sabe si Sophie aprovechó esta salida para lucir la pieza que bien podría haber sido protagonista en el servicio religioso de Navidad en Sandringham que, por primera vez en más de 30 años tuvo que ser cancelado. A su llegada al evento, Sophie combinó su llamativo sombrero con un cubrebocas floral en un tono muy similar. El origen de la pieza estrella de este look es un misterio, pero la Condesa tiene un sombrero con una forma casi idéntica de Phillip Treacy, el diseñador favorito de esto accesorios para las royals. En print de serpiente, el sombrero decorado con plumas, fue el que en el 2005 llevó a la boda del Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall.

