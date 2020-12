Por primera vez desde su coronación, la Reina ha cancelado uno de sus eventos más personales

Apenas ayer se anunciaba que por primera ocasión en más de 30 años, la Reina Isabel regresará al Castillo de Windsor para celebrar la Navidad, en vez de pasar las fiestas en Sandringham, su casa de campo en donde suele hospedarse hasta principios de febrero todos los años. En un 2020 completamente diferente, en el que se han tenido que cancelar todo tipo de eventos en el calendario de la monarca, una de sus tradiciones más especiales ha sufrido también un impacto. Según se reporta en medios británicos, la Reina ha cancelado por primera vez desde su coronación la entrega de regalos a sus trabajadores.

Cada año, la Reina entrega personalmente regalos a algunos de los miembros del equipo del Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor para agradecerles por su servicio. Sin embargo, de acuerdo al DailyMail, la ceremonia anual no podrá llevarse a cabo debido a las reglas del distanciamiento social. Ante estos reportes, el Palacio de Buckingham ha declinado hacer algún comentario a HELLO!. En esta aparición especial de la Reina, cada año se hace una pequeña selección del equipo para encontrarse con la monarca. Entre ellos se suele contar con miembros del equipo o empleados que hayan tenido un año particularmente exitoso.

Eso sí, el que no se pueda realizar la ceremonia no quiere decir que el equipo no vaya a recibir su respectivo regalo. Según ha reportado Tesco los presentes están listos. Los miembros del equipo van a recibir su regalo a través del correo junto con el panqué navideño que la tienda de autoservicio prepara cada año. La tradición de la entrega del postre navideño es muy significativa, pues comenzó con el abuelo de la Reina, George V. Ahora, la monarca paga por 1500 panqués que paga directamente de su dinero personal, para que sean distribuidos a todos los equipos de los distintos palacios, a los trabajadores de la Court Post Office y a la policía del palacio. Cada panqué va acompañado de una tarjeta de agradecimiento a nombre de la Reina y el Duque de Edimburgo.

Un año muy diferente para la monarca

Hay que recordar que, desde marzo, la Reina y su marido han estado acompañados por un equipo mínimo para poder respetar las reglas del distanciamiento impuestas por la pandemia. A este pequeño grupo de personas se le ha llamado la ‘Burbuja de Su Majestad’. A pesar de cumplir con estas normas, la monarca no ha dejado lado sus compromisos, adaptándose a la nueva normalidad realizando videollamadas con distintos grupos y participando en su único compromiso público desde marzo acompañada del Príncipe William, además de breves apariciones en el Remembrance Day y durante la condecoración de Sir Tom Moore.

Estos cambios necesarios por las regulaciones en Reino Unido, se mantendrán durante los festejos navideños, en los que ahora la gran incógnita es saber con qué miembros de la Familia Real pasarán la Navidad la Reina y el Príncipe Felipe. Según las normas, es necesario que la pareja elija apenas a un puñado de familiares para celebrar con ellos. Aunque mucho se ha especulado sobre los nombres de los royals que estarán invitados a estas fiestas diferentes, la realidad es que según el comunicado del Palacio de Buckingham, la Reina y su marido están preparándose para pasar una Navidad ‘tranquila’. En definitiva, se espera que éste sea un año diferente de principio a fin, pero poco a poco comienza el regreso a la normalidad, con Reino Unido convirtiéndose en el primer país en aprobar una vacuna para comenzar a ser aplicada e ir dando pasos firmes hacia el fin de la pandemia.

