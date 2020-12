La dura pérdida que ha sufrido el Príncipe Harry

Desde California, el Príncipe Harry y Meghan Markle están viviendo una nueva etapa, recién establecidos en su nuevo hogar y lejos de la Familia Real británica. Después de haber celebrado el tercer aniversario de su compromiso, muchas cosas han cambiado para los Sussex, más allá del cambio de su residencia y el inicio de su nueva historia. Apenas hace unos días, el mundo se enteraba de la dura batalla que la pareja sufrió en el verano ante la pérdida del bebé que esperaba la Duquesa de Sussex, y ahora, el Príncipe se enfrenta a una nueva mala noticia que llega desde Londres. Su madrina, Lady Celia Vestey, ha fallecido inesperadamente a los 71 años, según ha dado a conocer su familia a través de un comunicado. La aristócrata pertenecía al círculo cercano de la Reina Isabel y no era raro verla en algunos encuentros con los royals.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El hermano de la Princesa Diana, apenado por la triste noticia de Meghan: 'No puedo imaginar su agonía'

Los Príncipes William y Harry, unidos para saber la verdad de la entrevista de su madre en la BBC

“Celia Elizabeth SRN BA. Murió repentina, pero pacíficamente, el sábado 28 de noviembre, a los 71 años, (Fue) la adorada esposa de Sam. La muy amada madre de William, Arthur y Mary, y una cariñosa abuelita de Ella, Frankie, Sam y Cosima. (Tuvo un) funeral privado familiar. Un servicio en su memoria después. Flores de la familia solamente, por favor, pero donaciones en memoria de Celia al Ebony Horse Club serán agradecidas”, se leía en el mensaje que fue publicado en el Daily Telegraph. Hay que recordar que en Gran Bretaña todavía se acostumbra que este tipo de anuncios se hagan de manera oficial a través de un mensaje en el periódico.

¿Quién fue Lady Celia?

Lady Celia fue la segunda esposa de Lord Samuel, Master of the Horse of the Royal Household de 1999 a 2018, y un empresario multimillonario que fue designado a ser Lord-in-waiting permanente de la monarca en agosto del 2019. Se tiene entendido que el Príncipe se comunicó en privado con los hijos de Lady Celia para compartirles sus condolencias en estos difíciles momentos. Se sabe que en 1995, Lady Vestey tuvo un problema de salud que anticipaba un pronóstico muy complicado, pero en contra de todas las expectativas, salió avante y siempre atribuyó la fuerza que necesitó para recuperarse a su marido, Lord Vestey, a quien llamaba su ‘héroe’.

VER GALERÍA

El Príncipe Harry reaparece por sorpresa en la televisión británica

En 1984, Lady Celia fue seleccionada como una de los seis padrinos del Príncipe Harry. Además de ella, en el sacramento participaron el Príncipe Andrés, Lady Sara Chatto -hija de la Princesa Margaret-, la excompañera de departamento de la Princesa Diana, Carolyn Bartholomew, el artista británico Bryan Organ, y el amigo cercano del Príncipe Carlos, Gerald Ward.

A pesar de que a lo largo de su vida, prefirió mantenerse lejos de la mirada pública, apenas con algunas apariciones junto a la Reina Isabel o el Príncipe Carlos, en 2018, Lady Vestey acudió a la boda del Príncipe Harry del brazo de su marido, y se cree que mantuvo una relación cercana con el Duque a lo largo de su vida. En el año 2000, en la confirmación del Príncipe Harry, en Eton, se le volvió a ver posar orgullosa junto a su ahijado y otros tres de sus padrinos. En aquella ocasión, el Príncipe Carlos y el Príncipe William también estuvieron a su lado para conmemorar la ocasión. Las conexiones de los Vestey con la Familia Real han continuado a través de sus descendientes. William, su hijo mayor, fue paje de honor de la Reina de 1995 a 1998; mientras que, Arthur, su segundo hijo, es gran amigo del Príncipe William.

VER GALERÍA