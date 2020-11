En 1990 La fotografía de la Princesa Diana que no se había visto antes Giancarlo Giammetti, co-fundador de Valentino, ha compartido una imagen de la Princesa de vacaciones con el diseñador italiano

El estreno de la cuarta temporada de The Crown ha reavivado el furor que la Princesa Diana ha tenido durante décadas. La interpretación de Emma Corris como Diana de Gales ha hecho que ahora se hable de un récord en las entregas de la serie, superando por varios millones el número de personas que se han conectado a ver los nuevos episodios. Aunque se reporta que la Familia Real de Gran Bretaña no está nada contenta con la narrativa que se ha llevado sobre este capítulo en su historia, e incluso, el hermano de la Princesa ha alzado la voz para pedir que se especifique que The Crown es un trabajo de ficción; una nueva generación de televidentes se ha dejado envolver por el magnetismo que Diana siempre ha tenido. En medio de este momento, Giancarlo Giammetti, co-fundador de la firma italiana Valentino y presidente honorario de la misma, ha compartido una serie de imágenes de la Princesa, en las que destaca una en la que se ve una faceta muy casual de Diana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

25 años después, ¿qué se puede descubrir detrás de la entrevista de la Princesa Diana?

Así fue en realidad el baile de Diana y Carlos que viste en The Crown

“The Crown, una vez más, nos ha recordado de la lucha de la Princesa Diana. Aquí están dos fotografías de ella en vestidos rojos, que muestran el lado sonriente y dulce de Diana”, escribió junto al primer compilado de imágenes, en los que destaca un retrato de la Princesa tomado por Mario Testino. “Y aquí dos momentos de amistad”, escribió junto a una imagen de la Princesa, saludando durante un evento a Valentino Garavani y a Giancarlo. Pero fue la segunda fotografía de este álbum la que mostró una faceta pocas veces vista de la Princesa.

Se trata de una imagen que se tomó durante unas vacaciones de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos -quien aunque no aparece en la foto también se encontraba ahí, según explicó el mismo Giancarlo en los comentarios de su publicación en Instagram- en un yate que al parecer pertenecía al diseñador italiano. En la imagen se ve a Diana, con un bikini morado con amarillo en el diseño típico de la época, con una camisa oversize morada de mangas cortas amarrada a la cintura y lentes obscuros cuadrados, además de arracadas. Junto a ella se encuentran el Príncipe Kyril y al diseñador Valentino.

VER GALERÍA

En septiembre, Giancarlo publicó otra imagen de este día, en el que especificó que el grupo se encontraba paseando por Estrómboli, una pequeña isla en el mar Mediterráneo al norte de Sicilia, en Italia. “Hace muchos septiembres”, escribió en aquella ocasión, dando más pistas de las vacaciones que pasó con la Princesa. En esta segunda imagen se ve a Rosario Nadal, que era la esposa del Príncipe Kyril y quien fuera una de las grandes musas de Valentino.

Realidad vs. ficción, ¿se parecen los actores de The Crown a los miembros de la Familia Real?

Unidos por el amor a la moda

Al ser uno de los íconos de la moda más seguidos en aquellas décadas, no ha sido una sorpresa que la Princesa Diana encontrara una afinidad con la elegancia de Valentino. En un par de ocasiones especiales, la Princesa se decantó por la firma italiana que siempre se ha distinguido por la sofisticación en sus diseños. Uno de los vestidos más recordados que Diana llevó de la firma, fue aquel diseño en terciopelo vino con una falda hasta la rodilla de encaje que eligió para la gala de Hong Kong en el Barbican Centre, el 23 de enero de 1992 en Londres. Aunque, por supuesto, uno de los más recordados es con el que Diana posó para Mario Testino y que fue la imagen que Vogue eligió en 1997 para anunciar el fallecimiento de la Princesa.

VER GALERÍA