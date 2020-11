El hermano de la Princesa Diana pide que The Crown advierta que es ficción

El estreno de la cuarta temporada de The Crown cumplió con la expectativa que se creó en torno a ella por la aparición de la Princesa Diana en la trama. Si bien, se sabía que llamaría fuertemente la atención, nadie esperaba la polémica que se crearía en torno a cómo se ha manejado la historia en la ficción. Desde su estreno, se ha reportado la molestia de los británicos, que todavía tienen muy frescos los hechos en la memoria, mientras que se ha reportado que la Familia Real británica no está nada contenta con cómo se está llevando la situación. La molestia entre los seguidores del programa ha sido tal que Emma Corrin, la actriz que da vida a Diana, ha dado su postura ante los muchos comentarios que se han desatado. Ante esto, quien ha decidido alzar la voz, es el Conde Spencer, hermano menor de la Princesa, quien ha solicitado que The Crown advierta que se trata de un trabajo de ficción y no una documentación de la realidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así fue en realidad el baile de Diana y Carlos que viste en The Crown

Isabel II, 'molesta y decepcionada' por la imagen que se muestra de ella en 'The Crown'

Durante la charla con el programa de Lorraine, Charles Spencer fue cuestionado sobre su punto de vista sobre la famosa serie: “Pienso que ayudaría enormemente a The Crown si al principio de cada episodio se estableciera que no es realidad, pero que está basada alrededor de algunos eventos reales, porque entonces todos entenderían que esto es drama por el bien del drama. Y obviamente, Netflix quiere hacer mucho dinero, por eso la gente está en el negocio de hacer estas cosas, pero me preocupa que la gente piense que esto es algún tipo de evangelio y eso no es justo”.

Después de hacer un comparativo con otras producciones, como Titanic, y cómo un mal uso en pantalla puede afectar a las personas en la realidad, continuó apuntando: “Lo que sí sé es que en el episodio actual de The Crown, el cual encontré muy perturbador, mi abuela escocesa es personificada en esta manera particularmente desagradable, y así no es cómo era ella. Puede que mi abuela haya partido hace mucho, tristemente, pero todavía tiene una hija viva y todavía tiene diez nietos vivos, y, ¿es justo el destruir a la gente así? De hecho, no lo creo”.

VER GALERÍA

La oferta de 'The Crown' que el conde Spencer rechazó

Uno de los grandes problemas con esta temporada ha sido la reacción de los televidentes estadounidenses, quienes se han volcado a las redes sociales para expresarse sobre lo que han visto en ficción, tomándolo como realidad. Sobre esto, el Conde dijo: “Somos británicos, así que crecimos con ciertas cosas en nuestra televisión y en las noticias, etc., así que en The Crown, veo que Margaret Thatcher está fuertemente ahí, pero ya pusimos a Margaret Thatcher en un contexto en nuestras mentes o a Diana o a quien sea. Pero, para la audiencia global, la cual, tú sabes, ésta es una serie enorme y significativamente global, y para muchas otras películas que hacen esto, es jugar con la historia sin decirlo…simplemente tienes que ser honesto con el consumidor”.

Las críticas en redes sociales

El Conde se suma a otros casos, como el perfil de Clarence House, que han recibido fuertes ataques a través de las redes sociales. El hermano menor de Diana dijo que ha recibido un fuerte abuso por parte de los estadounidenses en redes sociales, “quienes piensan que estoy diciendo que son ignorantes. No estoy diciendo que son ignorantes, estoy casado con una estadounidense, así que no me atrevería”.

Ésta no es la primera vez en la que el Conde se expresa sobre la serie, pues antes dio a conocer que no les permitió grabar en su residencia, donde creció la Princesa Diana. En esta ocasión terminó diciendo: “Por lo que sé, y no sé de muchas de las escenas porque no estuve ahí, pero por lo que sé, no, no es preciso. Y no es solo con The Crown, hay una terrible cantidad de cosas que estamos consumiendo que no son correctas. Y tengo que decir, como historiador, te molesta aún más”.

VER GALERÍA