Desde casa y en su faceta de mamá, Kate Middleton reapareció tras la partida de Lupo

Este fin de semana, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, anunciaron la triste partida de Lupo, el cachorro que los acompañó en sus momentos más especiales como familia. Desde aquel primer retrato con el Príncipe George en brazos, hasta las divertidas imágenes que el primogénito protagonizó por él en su cumpleaños. En definitiva, estos no han sido momentos sencillos para la pareja, después de que la semana pasada el Duque se pronunciara, por primera vez, sobre la investigación que se ha emprendido sobre las medidas que la BBC y un periodista en particular, tomaron para conseguir aquella famosa entrevista de Diana para Panorama. En medio de estas situaciones, Kate ha reaparecido desde casa para anunciar que están por revelarse los resultados de la encuesta Five Questions on the Under Fives, en la que invitó a padres a responder preguntas sobre sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate Middleton y su estiloso look bohemio para su videollamada más tierna y especial

Kate Middleton se convierte en la mejor vestida del mundo, solo superada por...

Sorprendentemente, medio millón de participantes decidieron participar, convirtiéndola en la encuesta pública más grande de su tipo. Hay que recordar que, antes de que comenzara la cuarentena, durante un mes, Kate promovió la participación en esta iniciativa. La empresa que realizó el estudio reveló que en los 50 años que llevan haciendo este tipo de encuestas en Reino Unido, nunca habían tenido una respuesta tan abrumadora como ésta, dejando claro el empuje que tiene la Duquesa dentro de la sociedad.

Orgullosa de la importante respuesta que recibió, Kate dijo en el video que se compartió a través de redes sociales: “A principios de este año, les hicimos las 5 grandes preguntas sobre criar a nuestros (niños) de menos de cinco años. Queríamos oír qué pensaban sobre la importancia de los primeros años de la vida de nuestros hijos. Más de medio millón de ustedes respondió al llamado, así que hemos tomado sus opiniones y las hemos combinado con aún más investigación pública para producir el estudio más grande en Reino Unido sobre los primeros años”. La Duquesa continuó haciendo referencia al momento que se está viviendo: “Este año ha sido un momento enormemente retador para todos nosotros y no ha habido una ocasión más importante para hablar sobre nuestras familias”, finalizando al anunciar que será esta misma semana cuando se den a conocer los resultados de la encuesta.

Kate da un vistazo a un rincón de su casa que no conocíamos

El look de Kate

En el que se ha convertido ya en el rincón favorito de los Cambridge para hacer sus videollamadas en el Palacio de Kensington, Kate se mostró casual y hogareña para grabar este video. En la que se ha convertido en su firma de cabecera desde que comenzó la pandemia, Kate llevó un jersey de cashmere de Massimo Dutti. En palo de rosa y corte recto, esta sencilla pieza se puede conseguir en nuestro país por $2,995 pesos mexicanos, en todas sus tallas.

VER GALERÍA

Al tratarse de un look muy sencillo, Kate quiso aderezar su suéter con un collar modelo Paleontology Nugget de la firma británica Alex Monroe. Al parecer, siguiendo la afición que el Príncipe George tiene por este tema, la Duquesa eligió un collar de dijes en forma de fósiles, parte de una colección inspirada en el Natural History Museum -uno de los lugares favoritos de George cuando era pequeño-. Siguiendo la idea de apoyar la moda británica, Kate ha elegido esta pieza que está hecha completamente a mano. Se puede conseguir por 285 libras esterlinas (alrededor de $7,616 pesos mexicanos). El único detalle que no ha sido identificado de este look, es el blazer en verde botella que Kate llevó. Hay quien se ha animado a especular que se trata de una pieza de hace varios años de su clóset pero debido a las tomas cerradas es imposible saberlo.

VER GALERÍA