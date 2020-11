La emotiva despedida de los Duques de Cambridge para Lupo, el pequeño perro de su familia

A lo largo de la historia de la Familia Real británica, han estado muy presentes los animales. Es de todos conocido que, por ejemplo, la Reina Isabel siempre ha tenido corgis, a los que adora y procura con total detalle. Es por eso que no es de extrañarse que este fin de semana, los Duques de Cambridge, Kate Middleton y el Príncipe William, hayan dedicado un sentido homenaje al tierno Lupo, un hermoso cocker spaniel negro que recibieron como regalo de bodas de parte del hermano de la Duquesa, James Middleton, en 2012, y que lamentablemente ha partido de este mundo el pasado fin de semana.

La pareja real tomó su cuenta de Instagram esta tarde para compartir la lamentable noticia con sus seguidores, publicando un hermoso retrato del tierno perro de pelaje oscuro, junto al que escribieron un mensaje de despedida. “Lamentablemente, el fin de semana pasado falleció nuestro querido perro Lupo. Ha estado en el corazón de nuestra familia durante los últimos nueve años y lo extrañaremos mucho”, compartieron los Duques, en un mensaje que han firmado William y Kate con sus iniciales.

Como era de esperarse, los seguidores de la familia real han expresado sus condolencias a los Cambridge, mostrando empatía ante su pérdida y reconociendo a Lupo como uno más de la familia. Y es que, a lo largo de los años, el perrito estuvo presente en momentos muy significativos para ellos, como en las primeras fotografías oficiales de la pareja con el Príncipe George, además del emotivo lazo que con el que siempre los ha unido, pues Lupo nació de una camada de Ella, una perrita propiedad de los padres de Kate, Michael y Carole Middleton. Por otro lado, el pequeño fue el protagonista de su propia serie de libros para niños llamados Las Aventuras de Lupo.

La emotiva despedida de James, el hermano de Kate, a Lupo

Sí por algo es conocido James Middleton, el hermano de la Duquesa de Cambridge, es por el gran amor que tiene por los perros. De hecho, el es propietario de cinco canes y su perfil de Instagram está repleto de fotografías de sus tiernos perritos, a quienes se ha entregado de tiempo competo. Como era de esperarse, James también ha escrito unas palabras de despedida para Lupo. "Nada puede prepararte para la pérdida de un perro. Para aquellos que nunca han tenido un perro, puede ser difícil entender la pérdida. Sin embargo, aquellos que han amado a un perro saben la verdad: un perro no es solo una mascota; es un miembro de la familia, un mejor amigo, un compañero leal, un maestro y un terapeuta".

James continuó con su emotivo mensaje diciendo lo siguiente: “Muchas personas a lo largo de los años me han contactado sobre el dolor de perder a un perro y, para la mayoría, la pérdida de un perro es, en casi todos los sentidos, comparable a la pérdida de un ser querido humano. El dolor que sentí por perder a mi primer perro Tilly en 2017 todavía duele y al escuchar la noticia sobre Lupo me trajo una ola de emociones. No hay existe un libro de reglas sobre cómo llorar por un perro, pero dije una oración, encendí una vela y llevé a Ella (mamá) a dar un largo paseo para pasar el tiempo recordando a Lupo. Descansa en paz Lupo. Tilly & Mini te estarán esperando. Siempre serás recordado y tu legado vivirá para siempre. Buen chico”, finalizó.

