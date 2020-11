Kate Middleton y su estiloso look bohemio para su videollamada más tierna y especial

Sin duda alguna, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se ha ganado a pulso el ser reconocida como una de las mujeres mejor vestidas de Europa. Y es que en cada aparición, la esposa del Príncipe William impacta con sus elecciones a la hora de vestir, luciendo siempre acertada a la ocasión, apegándose al protocolo real y sin dejar de lado el glamour y el estilismo que siempre la ha caracterizado. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la Duquesa se unió a su esposo para charlar de manera virtual con algunos padres de familia que forman parte de la organización benéfica Future Men, y conocer a unos tiernos bebés, nacidos durante la pandemia.

Para esta ocasión, Kate optó por una blusa de Michael Kors de mangas abullonadas y botones en los puños, en tonalidades muy neutras como el beige, café y verde olivo, muy en tendencia con los colores del otoño, y un estampado bohemio. La Duquesa combinó su estilosa blusa con un pantalón en color negro y un maquillaje muy natural, dejando todo el protagonismo a su larga cabellera, la cual llevó suelta y con unas ligeras ondas en las puntas, luciendo perfecta como siempre. blusa que lució Kate se puede conseguir con un increíble descuento en el sitio Net A Porter por 207 dólares (aproximadamente poco más de 4 mil 100 pesos mexicanos).

Durante la charla que mantuvo con los padres de familia que reciben el apoyo de Future Men, William y Kate tuvieron la oportunidad de interactuar desde el Kensington Palace con dos pequeños bebés que nacieron en medio del complicado ambiente que atraviesa el mundo debido a la pandemia, obligándolos a vivir sus primeros meses de vida en total confinamiento. Sin duda alguna, Kate fue la que más conmovida se vio luego de que uno de los padres le presentara al pequeño Liam, quien nació el pasado mes de marzo. "¡Hola Liam!", dijo la duquesa saludando con la mano, haciendo gala de su instinto materno. "¿Es esta su primera llamada de Zoom?", preguntó Middleton. Cuando se les dijo que sí, la pareja real sonrió mientras el pequeño los miraba atentamente a través de la pantalla.

Los Duques de Cambridge también platicaron sobre los retos a los que se han enfrentado como padres primerizos en medio de la pandemia, compartiendo con ellos algunas de sus experiencias a la hora de criar pequeños durante el encierro, algo que ellos han vivido de primera mano con sus tres pequeños: los príncipes George y Louis y la Princesa Charlotte. “Me preocupa muchísimo que haya muchos papás por ahí que no saben qué hacer y no saben a dónde ir y es posible que no tengan una base tan sólida o fundaciones o apoyo a su alrededor para poder saber qué hacer”, expresó William.

¿Quién acompaña a Kate en la lista de las mujeres mejor vestidas de Europa?

De acuerdo con el estudio anual que realiza la famosa plataforma multimarca Farfetch, Kate Middleton se ha posicionado como la segunda mujer mejor vestida del continente europeo, gracias a su estilo sobrio, elegante, versátil y atemporal, convirtiéndose en la única royal en aparecer en el ranking de 10 posiciones.

La Duquesa de Cambridge solo fue superada por otra británica. Se trata de Victoria Beckham, que gracias a su gran conocimiento y experiencia en el mundo de la moda, se posiciona a la cabeza de este conteo. La lista la completan mujeres de todos los campos, como la empresaria Olivia Palermo, la cantante Ellie Goulding, la presentadora Alexa Chung, la actriz Jane Birkin, la modelo Anna Cleveland, la influencer Lizzy Hadfield o la también actriz Bonnie Strange.