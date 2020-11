En una visita muy especial, Máxima de Holanda apuesta por el amarillo para su look más otoñal La Reina de los Países Bajos visitó un centro que atiende a personas con discapacidad intelectual, donde convivió con los residentes del lugar

La Reina Máxima de Holanda es uno de los miembros de la realeza que siempre llama la atención por sus poderosos looks y su estiloso gusto, apostando siempre por los colores de la temporada e impactando con cada una de sus elecciones en cada aparición. Sin embargo, parece ser que la Reina de los Países Bajos tiene entre sus tonos predilectos el amarillo, pues en más de una ocasión se le ha visto luciendo hermosos diseños en este color. Tal y como sucedió durante su reciente visita a la residencia Willem van den Bergh de la organización de cuidados sHeeren Loo, especializado en atender a personas con discapacidad intelectual, en donde nuevamente apostó por el color amarillo con un llamativo conjunto en tono mostaza la casa de Natan que complementó con un abrigo de cuadros y unos maxi aretes dorados, un look perfecto para estos días de otoño. Durante su encuentro con los residentes de este lugar, la Reina se mostró muy animada y feliz por compartir con ellos sus experiencias y platicar acerca de sus preocupaciones en torno a la pandemia del Covid-19, mostrando un genuino interés en la plática que sostuvo con los pacientes del centro. Sin duda alguna, el amarillo se ha convertido en el color fetiche de Máxima, pues en ocasiones muy especiales se ha decantado por este llamativo tono. Da play al video y mira todos los looks amarillos que ha usado la reina en sus últimas apariciones públicas.