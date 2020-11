25 años después, ¿qué se puede descubrir detrás de la entrevista de la Princesa Diana?

Justamente, este 20 de noviembre se cumplen 25 años de la entrevista que la Princesa Diana dio a Panorama, un programa de la BBC. En algo nunca antes visto, la Princesa se sentaba en la sala de su casa en el Palacio de Kensington para hablar por primera vez, abiertamente, de toda la polémica que rodeaba su vida. Infidelidades, la separación, dificultades, todo lo que se dijo ahí hace que no sea una sorpresa que 23 millones de personas se hayan mantenido atentas a la televisión. Lo que nadie imaginaba es que un cuarto de siglo después, esta entrevista estaría bajo una dura investigación que ayer fue apoyada por el Príncipe William. Pero, ¿qué se puede descubrir más de dos décadas después del hecho?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Diana de Gales fue manipulada para la ‘entrevista de la venganza’? Las investigaciones llegan al Parlamento

‘Entiendo que la gente esté molesta’, Emma Corrin sobre su interpretación de Diana en The Crown

La BBC, ante la denuncia del Conde Spencer, hermano menor de la Princesa Diana, seleccionó a Lord Dyson, el juez más condecorado de Gran Bretaña, quien fuera parte de la Suprema Corte de Justicia y Lord of the Rolls en algún momento de su carrera, a hacerse cargo de esta investigación. A él se le ha pedido que investigue puntos en específico. El primero es analizar: ‘Qué pasos tomaron la BBC y en particular Martin Bashir para obtener la entrevista de Panorama del 20 de noviembre con Diana, la Princesa Gales”. En este punto es donde la evidencia que ha presentado el Conde Spencer es de gran importancia. En ella se incluyen los supuestos falsos estados de cuenta que sustentaban la teoría de que uno de los empleados del Conde estaba recibiendo dinero a cambio de la información -por esta situación, la BBC ya se ha disculpado y el diseñador que los realizó ha dado su testimonio-, entre algunos otros detalles que el hermano de la Princesa Diana ha reunido para presentar.

El siguiente punto a considerar es, si esos pasos fueron apropiados, tomando en cuenta los estándares editoriales de la BBC -que hay que recordar que es una televisora del estado-. También se deberá determinar hasta qué punto las acciones de la BBC y en particular las de Martin Bashir influenciaron a la Princesa Diana para dar la entrevista. Buscando a los responsables de lo que se pudiera encontrar en esta investigación, también se está analizando qué conocimiento tuvo la BBC de lo que estaba pasando detrás de su programa. Por último, se determinará qué tan efectivamente la BBC investigó lo que estaba sucediendo en aquel momento.

VER GALERÍA

Realidad vs. ficción, ¿se parecen los actores de The Crown a los miembros de la Familia Real?

¿Qué más se sabe?

Además de la información dada por Charles Spencer, se sabe que algunos colaboradores de la BBC también participarán con testimonios. Según el Dailymail, entre ellos está el corresponsal de realeza de la BBC, Nicholas Witchell. Él trabajaba en Panorama en los años 90s y era él, quien tenía programada una entrevista con Diana en aquel momento. El ángulo sería discutir cómo cambiaría su papel en la monarquía tras su separación, pero los planes quedaron en el aire cuando se le pidió trabajar como corresponsal diplomático. Fue en este momento que Martin Bashir apareció en escena y tomó los planes de reunirse con Diana.

Otro punto a considerar, es que la semana pasada se localizó una carta que la misma Diana envió en su momento para mostrar su conformidad con la entrevista. La epístola que se encontraba desaparecida desde hace años, volvió a aparecer en los últimos días ante la polémica que se ha desatado y se sabe que la BBC la entregará como parte de la investigación. La televisora también ha apuntado que de momento Bashir se encuentra de incapacidad médica por una cirugía de corazón y por los estragos que sigue sufriendo tras padecer Covid-19. A pesar de esto, los tabloides británicos lo han retratado, levantando sospechas.

VER GALERÍA