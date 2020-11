El Príncipe William levanta la voz contra la polémica entrevista de Diana en Panorama

Se ha dado a conocer que se realizará una investigación alrededor de la controversial entrevista que la Princesa Diana dio al programa Panorama de la BBC. Es difícil olvidar aquel momento, en el que la Princesa, enfundada en un traje negro, desde el Palacio de Kensington, confirmaba que en su matrimonio siempre ‘hubo tres personas’. Con las heridas frescas, justamente después del estreno de la cuarta temporada de The Crown, en la que se toca esta época, a pesar de las imprecisiones propias de las licencias creativas, el tema ha vuelto a sonar más fuerte que nunca. A un día que se cumplan veinticinco años de la que fue llamada la ‘entrevista del siglo’, el Príncipe William se ha referido al tema, en un hecho pocas veces visto y sus palabras apoyan la búsqueda de esclarecer que fue lo que pasó para que Diana diera una entrevista tan poco común dentro del círculo de la Familia Real británica.

Todo comenzó cuando Charles Spencer -hermano menor de la Princesa y actual Conde Spencer- puso en duda los métodos con los que el periodista Martin Bashir consiguió la entrevista, por lo que exigió una investigación por parte de la BBC. Pero las cosas no pararon ahí, ahora la investigación ha sido respaldada por el Primer Ministro y existe una posibilidad de que llegue al Parlamento. Con estos antecedentes, un cauteloso Príncipe William ha dicho a través de un comunicado, el primero en este tipo: “La investigación independiente es un paso en la dirección correcta. Debería ayudar a establecer la verdad detrás de las acciones que llevaron a la entrevista de Panorama y subsecuentemente a las decisiones que se tomaron por aquellos en la BBC en esa época”. El Mail Online reporta que el Duque de Cambridge se ha mantenido en contacto con la televisora para asegurarse de que se esclarezca qué fue lo que sucedió detrás de aquella entrevista de 1996, la cual provocó que la Reina pidiera el divorcio inmediato de Carlos y Diana después de tres años de separación.

Esta investigación se da después de que el Conde Spencer asegurara que el periodista le mostró unos ‘falsos estados de cuenta bancarios’ y que aquellos documentos fueron usados para conseguir acceso a la Princesa. Lo que se busca es determinar si los pasos que la BBC y el señor Bashir tomaron para conseguir las declaraciones fueron apropiadas y hasta dónde, esas acciones influenciaron la decisión poco común de que Diana diera una entrevista de ese tipo. Según reporta el Dailymail, el hermano menor de la Princesa tomó notas detalladas de los supuesto métodos poco éticos que se emplearon para conseguir la entrevista, las cuales serán tomadas en cuenta en esta profunda investigación. Mientras que el Daily Telegraph ha apuntado a que uno de los compañeros del programa de Bashir y quien tenía programada una entrevista con Diana antes de la de la polémica, también entregará pruebas en su contra.

¿Qué pasa con el acusado de esta situación?

El director general de la BBC, Tim Davie, ha dicho: “La BBC está determinada en encontrar la verdad de estos eventos y esa es la razón por la que hemos comisionado una investigación independiente”. Para esta nada sencilla misión, se ha seleccionado al ex Master of the Rolls y antiguo juez de la Suprema Corte de Justicia, Lord Dyson, quien ha dicho: “Ésta es una investigación importante que va a empezar inmediatamente. Me voy a asegurar que sea justa y a consciencia”. Desgraciadamente, la pieza clave de esta investigación se encuentra indispuesta, pues el periodista Bashir, quien ahora es editor de religión para la BBC, se encuentra de incapacidad médica “recuperándose de una cirugía de bypass cuádruple y tiene severas complicaciones tras haber contraído Covid-19 al principio de año”, según ha confirmado la televisora a través de un comunicado. A pesar de esto, ha sido fotografiado por tabloides británicos en los últimos días en imágenes que han hecho especular.

