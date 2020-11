Meghan admite haber filtrado información a Finding Freedom y revisado la carta a su padre con su equipo

En medio de la reciente disputa legal que Meghan Markle mantiene en contra de Associated Newspapers y sus publicaciones, Mail on Sunday y Mail Online, -luego de que revelaran algunos fragmentos de una carta personal que dirigió a su padre, Thomas Markle-, se ha informado que la Duquesa de Sussex reconoció haber recibido apoyo por parte de su equipo para la revisión del comentado escrito, específicamente del secretario de comunicaciones del Palacio de Kensington, Jason Knauf. A la par de esta situación, también se ha dado a conocer que Meghan ha admitido haber proporcionado información a los autores del libro Finding Freedom, una versión que semanas atrás fue negada de manera rotunda por la defensa de la esposa del Príncipe Harry.

De acuerdo con HELLO!, el equipo legal de Meghan ha dado su respuesta a las afirmaciones hechas por Associated Newspapers, en las que se habla de la contribución de Knauf en la revisión del borrador de la carta. “Ella compartió un borrador de ese borrador con su esposo y el señor Kanuf en busca de apoyo, ya que este fue un proceso profundamente doloroso que vivieron con ella…”, se puede leer en los fragmentos del documento citado, en donde posteriormente se detalla parte del proceso bajo el cual fue creado el texto. “En el curso de una discusión entre ellos, el señor Knauf proporcionó comentarios sobre ese borrador, más no una redacción real, ya que se trataba de una carta personal entre hija y padre. Los comentarios proporcionados por el señor Knauf fueron en forma de ideas generales, en lugar de una redacción…”.

El principal objetivo de los argumentos de la defensa de Meghan es dejar claro que la carta fue redactada por ella misma, pues en las acusaciones que la Duquesa ha emitido, ha dejado claro que, a la par de haber ido en contra de la protección de su privacidad, también se habría infringido en los derechos de autor de la misiva. Mientras tanto, según documentos de la Corte, se informa que el equipo legal de ANL ha estipulado que “corresponde al demandante demostrar que fue la única persona que contribuyó a la redacción del borrador electrónico…”, pues la defensa asegura que el equipo de Meghan estuvo involucrado en la creación de la carta, por lo que no le corresponden los derechos de autor a la Duquesa.

Lo que compartió Meghan con los autores de Finding Freedom

A la par de los recientes acontecimientos, se ha revelado en nuevos documentos de la Corte citados por HELLO!, que Meghan autorizó, vía una tercera persona, compartir con los autores de la biografía Finding Freedom, Omid Scobie y Carolyn Durand, detalles sobre la existencia de la carta que dirigió a su papá. “(Meghan) estaba preocupada de que la narrativa de su padre en los medios, de que ella lo había abandonado” se repitiera en el libro, asegurando que incluso la Duquesa había tratado de llamar a Thomas, así como de enviarle mensaje de texto, esto antes de escribirle una carta…”.

Por otro lado, los abogados de Meghan ahondaron sobre la situación. "En respuesta (como corresponde o de igual forma), ella indicó a una persona a la que sabía que ya se le habían acercado los autores, que la verdadera postura mencionada arriba, (que esa persona y varias otras que conocían al demandante ya conocían) podía ser comunicada a los autores para evitar cualquier tergiversación futura". Como sea, Meghan insiste en el documento, que no sabe hasta qué medida fue compartida cualquier parte de la información. "No sabe en qué medida ni en qué términos se compartió con los autores esta pieza de información acerca de sus comunicaciones con su padre", según los documentos de la Corte.

Recordemos que a finales de septiembre y tras realizarse una audiencia Associated Newspapers pidió autorización para agregar a su defensa que Meghan había cooperado con los autores del libro para dar su versión “de ciertos eventos”. Por aquellos días, los abogados de Markle negaron que ella hubiera colaborado con los autores en la creación de la biografía inspirada en los Sussex.