Meghan Markle, ¿podría estar embarazada?

A punto de celebrar su primer Thanksgiving desde que se mudaron a California, el Príncipe Harry y Meghan Markle están pasando por un gran momento. Apenas hace unas semanas dieron a conocer el sitio con el que identificarán su trabajo caritativo en esta nueva faceta lejos de Reino Unido, Archewell, y se han mantenido activos, trabajando de la mano de las causas a las que están apoyando. En esta nueva etapa, este fin de semana la pareja realizó un homenaje muy personal a las personas que han fallecido sirviendo en su país, conmemorando a la distancia el tradicional Remembrance Day. Todo se ha ido acomodando en la vida de los Duques de Sussex, que se han establecido en su nuevo hogar en Montecito, pero, ¿podrían darle pronto un hermanito a Archie?

El pasado 28 de octubre comenzó a correr la información de una petición que el equipo legal de Meghan había hecho en la High Court para cambiar la fecha del juicio que la Duquesa lleva en contra de Associated Newspapers y sus tabloides, el Mail on Sunday y el Mail Online. Según se reportaba, la solicitud se haría de forma privada el 29 de octubre, cuando se ocuparía la audiencia que tenía como propósito organizar algunas cosas, para pactar el retraso.

Al otro día, después de escuchar en privado el motivo confidencial por el que el equipo legal de la Duquesa solicitaba el cambio, el juez concedió el permiso. No solamente se cambiaba la fecha, sino que el juicio se movería de los primeros días de enero, como se tenía planeado, al próximo octubre, así es, un año completo de retraso. Esto podría parecer poca cosa, pero hay que recordar que con la admisión de la biografía Finding Freedom como evidencia en contra de Meghan, habría una posibilidad de que la Duquesa fuera llamada a declarar. ¿Qué situación podría requerir tantos meses para retomar el caso? Existe una amplia lista de motivos por la que la corte británica permite un cambio de fecha, pero, curiosamente, estos suelen ser mucho más comunes en peticiones de la defensa, no de la parte acusadora. De hecho, se dice que lo que se busca es que en la revisión que se hará del caso, se dé una resolución y no sea necesario llegar al juicio. Esta situación ha hecho pensar a algunos que el cambio de fecha podría tener una razón de peso detrás, como bien podría ser, la espera de un bebé.

Si esta situación levantaba ciertas alarmas, la reciente aparición de los Sussex en el Cementerio de Los Ángeles, solamente ha sumado a las sospechas. Para esta aparición, Meghan eligió un abrigo asimétrico de Brandon Maxwell, que gracias a la cantidad de tela que lleva para dar volumen al ruedo de la falta, puede parecer abultado en algunas secciones del cuerpo. Con el fin de enfatizar su figura, Meghan decidió combinarlo con un cinturón de la misma marca que llevó ligeramente por encima de la cintura.

¿Cómo se dio el anuncio de su embarazo en 2018?

Dos semanas antes del anuncio oficial, Meghan apareció en los Coach Core Awards luciendo una blusa con precisamente el mismo corte asimétrico abultado en el frente de Oscar de la Renta. Cuando en sus siguientes compromisos apareció con entalladas faldas lápiz, las sospechas se descartaron, hasta que llegó la boda de la Princesa Eugenia, cuando lució un abrigo amplio de Givenchy, el cual ya no dejó lugar a dudas. Según se ha reportado, fue en ese enlace cuando los Sussex decidieron informar a la Familia Real de la dulce espera y al otro día, cuando viajaban a Australia para comenzar su visita oficial, se hacía el anuncio público.

Fue a través de las redes sociales del Palacio de Kensington que se escribió: “Sus Altezas Reales, el Duque y la Duquesa de Sussex están encantados de anunciar que la Duquesa de Sussex está esperando un bebé para la primavera del 2019. Sus Altezas Reales han apreciado todo el apoyo que han recibido de la gente alrededor del mundo desde su boda en mayo y están encantados de poder compartir estas felices noticias con el público”. Por supuesto, la situación ha cambiado desde entonces. Con la independencia que buscaron, ya no cuentan con una oficina del Palacio, sino una propia y sus redes sociales han desaparecido, además de que han anunciado que dejarán de usar la denominación Su Alteza Real, últimamente se les conoce como Meghan y Harry. Será cuestión de esperar para saber si las especulaciones son acertadas.

