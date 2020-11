Meghan Markle será la primera royal británica en poder hacer esto

Estados Unidos está viviendo un momento determinante, tras la contienda electoral más férrea que se ha vivido en muchos años, mañana se sabrá el destino del país más poderoso del mundo. Y si millones de personas ejercerán su voto, es el caso de Meghan Markle uno de los que más llama la atención. Siempre insistente en las causas cercanas a su corazón, la Duquesa de Sussex ha sido muy clara en la importancia del voto -a pesar de la polémica en la que se involucró- e incluso habló de sus inclinaciones políticas antes de convertirse en parte de la Familia Real. Ahora, marcará historia, al convertirse en la primera persona de la Familia Real británica en ejercer su voto en Estados Unidos.

Se espera que la Duquesa ejerza su voto este 3 de noviembre, después del importante mensaje que dio en el especial Time 100 hace algunos días. “Cada cuatro años nos dicen las mismas cosas, que ésta es la elección más importante de nuestra vida, pero ésta sí lo es. Cuando votas, nuestros valores son puestos en acción y nuestras voces son escuchadas. Tu voz es un recordatorio de que tú importas, porque lo haces y mereces ser escuchado”, dijo Meghan.

En esa ocasión, Harry dejó claro que el no podía ejercer este derecho en esta ocasión, “Esta elección, no voy a poder votar aquí en Estados Unidos. Pero muchos de ustedes, tal vez no saben que en toda mi vida nunca he podido votar en Reino Unido. Mientras nos acercamos a este noviembre, es vitar que rechacemos el mensaje de odio, la desinformación y la negatividad en línea”.

Pero, ¿por qué Harry no puede votar, ni siquiera en su país? Esto se debe a que la Reina, en su papel de cabeza de Estado, debe mantenerse estrictamente neutral en cuanto a cuestiones políticas. La monarca puede invitar al voto -como lo ha hecho antes-, pero no puede mostrar una inclinación política. Hay que tener en mente que sin importar los resultados de una elección, la Reina debe trabajar de la mano con el Primer Ministro elegido. Es por esto que, típicamente los miembros de la Familia Real no votan, pues se consideraría anticonstitucional. Y es precisamente por esto que Meghan y Harry se pusieron en el ojo del huracán al tocar temas políticos, especialmente en un país que no es el del Príncipe.

El interés en la política de Meghan no es nuevo, en miras a las elecciones del 2016, la entonces actriz de la serie Suits, tomó su blog The Tig, para escribir cómo vivió ese momento. “Palomee las opciones en mi boleta de ausencia la semana pasada, cerrando mis ojos y pensando en mis bisabuelos que no tuvieron este derecho (y pensando en cómo cambiaría la vida de mis abuelos si lo hubieran tenido). Así que ahora, te incitamos a ejercer tu voto. Por favor, vota. El hecho es que nos podemos hacer a nosotros mismos afortunados”, escribía desde Toronto, desde donde tuvo que votar en esta modalidad de ausencia que existe para los estadounidenses.

La riña con Donald Trump

Aunque no han sido explícitos cuando de sus inclinaciones políticas se trata, Donald Trump sí que ha manifestado su punto de vista sobre la pareja. Cuestionado sobre el mensaje de los Sussex invitando al voto durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario dijo: “No soy fan de ella. Y diría esto, -y ella probablemente lo ha escuchado- pero, le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar”. Éste ha sido el más reciente desencuentro entre estos personajes, pero hay que recordar que mucho se comentó que durante la visita del mandatario a Londres, Meghan no estuvo presente en ninguno de los eventos encabezados por la Familia Real; además del mensaje de Trump diciendo que ellos tendrían que pagar por su seguridad en Estados Unidos.

