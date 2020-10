El emotivo significado detrás de la blusa de Kate Middleton

La aparición del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, en la presentación de las fotografías de la iniciativa Hold Still, dio mucho de qué hablar, no solo por el look de Kate, sino también por la simpática fotografía que se capturó del Duque a las afueras de un KFC. Pero ese mismo día, la pareja tuvo otro compromiso del que apenas se dieron a conocer imágenes. Los Duques fueron entrevistados por la conductora Kate Garraway -quien ha vivido una época muy complicada por las duras secuelas que el Covid-19 provocó en su marido-, con motivo de los Pride of Britain Awards en los que reconocieron a los trabajadores médicos del St. Bartholomew Hospital.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Con la bata bien puesta, Kate Middleton ha hecho una de sus visitas más emotivas

Por qué Kate ha vuelto a llevar su shalwar kameez

Al momento que se dieron a conocer las imágenes de esta entrevista, llamó la atención que Kate llevaba una ropa diferente del look de abrigo rojo Alexander McQueen que se le vio durante su aparición por la mañana. Lo que nadie imaginaba es que el cambio estaba relacionado con un guiño muy especial que la Duquesa quiso hacer a través de su guardarropa. Kate llevaba un traje sastre en azul marino, que al parecer no era juego, pues el saco es el de Smythe que ya le habíamos visto antes, de 695 dólares (alrededor de $14,767 pesos mexicanos), mientras que los pantalones podrían ser un par de Jigsaw de 130 libras esterlinas (aproximadamente $3,577 pesos mexicanos).

Pero si el traje era muy estiloso, lo que verdaderamente llamó la atención fue su blusa, ¿por qué? Se trata de una blusa con mangas cortas abullonadas en seda azul rey con estampados en forma de arcoíris de la firma Lisou, que cuesta 420 dólares (algo así como $8,930 pesos mexicanos). Todo apunta a que la Duquesa eligió esta blusa por los arcoíris, el emblema que en Gran Bretaña se ha usado para hacer homenaje a los empleados del NHS (el sistema de salud público británico). Hay que recordar que en abril pasado, la Duquesa tomó los retratos del Príncipe Louis pintando su propio arcoíris para después acabar con la pintura sobre el rostro.

VER GALERÍA

El estiloso look de Kate para su visita al museo

La emotiva entrega

Tal como han hecho desde que comenzó la pandemia, los Duques quisieron reconocer personalmente a los empleados del sector salud que tanto han trabajado en los últimos meses ante la crisis sanitaria que se está viviendo. “No podemos agradecerles lo suficiente. De parte de una nación agradecida, es un enorme honor para Catherine y para mí el presentar este especial reconocimiento al ejército del dedicado equipo de la NHS”, dijo el Príncipe William a los homenajeados.

Los Duques también se conmovieron fuertemente al encontrarse con la conductora Kate Garraway, después de que su marido fuera diagnosticado con Covid-19 y esto resultara en terribles secuelas. Al escuchar cómo ha cambiado su vida y la de sus dos hijos, Darcey de 14 y Billy de 11, desde la enfermedad de su esposo Derek, el Príncipe le dijo: “Pero lo están haciendo increíblemente. Si no fuera por el distanciamiento social, los dos te daríamos un abrazo”.

Al día siguiente de esta grabación, Kate contó más del encuentro en Great Morning Britain. “Pude pasar un poco de tiempo con ellos, porque estaban dando su tiempo. Ellos estaban participando en algo para Pride of Britain en ITV para el 1° de noviembre, es muy conmovedor…Porque no podemos tener el gran evento con la alfombra roja y todo eso, lo están haciendo un poco distinto este año, pero es muy, muy conmovedor, y ellos están involucrados en eso”.

VER GALERÍA