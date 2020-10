Meghan solicita que se retrase el juicio en el que ha sufrido un par de reveses

Todo apunta a que se tendrá que esperar un poco más para saber el desenlace del juicio en el que Meghan Markle se ha enfrentado contra Associated Newspapers, dueños del Mail on Sunday y Mail Online. Después de que las primeras audiencias de este caso en el que la Duquesa de Sussex levantó una denuncia por la publicación de una carta que ella denomina privada y que su padre, Thomas Markle, entregó al medio, no se le haya favorecido del todo, ahora su equipo legal ha pedido a través de una solicitud en la Corte que el juicio se mueva de fecha. Se tenía todo programado para que fuera en enero próximo que comenzara el juicio de 10 días en este caso, de hecho, se realizaría una audiencia mañana jueves para analizar algunas cuestiones de logística, pero el equipo de la Duquesa ha llevado su petición a la High Court esta mañana.

Según ha dado a conocer el Dailymail, perteneciente al mismo grupo demandado ha dado a conocer que la audiencia del jueves 29 de octubre, ahora estará enfocada en esta aplicación. Los documentos de la Corte apuntan a que la primera fracción de la audiencia virtual se llevará a cabo en privado, por lo que no se sabrá de la decisión tomada por el juez sino hasta más tarde. Esto podría cambiar la fecha que se tiene programada para el 11 de enero del 2021, lo que también tendría un impacto en la presencia de Meghan. Hay que recordar que de ser solicitado que la Duquesa estuviera en persona durante el juicio, tendría que viajar a Gran Bretaña antes del año nuevo para poder cumplir con las dos semanas de cuarentena que el país sigue solicitando a quienes viajan en estos momentos. De ser aceptado, esto significaría que Harry y Meghan podrían pasar las festividades en Estados Unidos, como el año pasado que celebraron desde el Thanksgiving ahí.

La demanda de Meghan se basa en cinco artículos que fueron publicados en ambos tabloides británicos entre agosto del 2018 y febrero del 2019, en lo que ella ha determinado un ataque a su privacidad al tratarse de una carta “privada y confidencial”. Aunque parece que la Duquesa está dispuesta a llevar esto hasta sus últimas consecuencias, las primeras audiencias no la han favorecido del todo.

El más reciente revés contra Meghan

El revés más reciente lo sufrió en la última audiencia, cuando la Corte decidió admitir la biografía Finding Freedom dentro de las pruebas de la defensa. Y es que el equipo legal de los tabloides ha apuntado a que Meghan tuvo que haber colaborado en alguna manera, directa o indirectamente, con los autores de la comentada publicación para que ellos pudieran saber detalles tan privados. Desde el primer momento, el equipo de la Duquesa negó esto, señalando que la pareja no se ha quejado al respecto por suponer que se trata de algunas licencias creativas e incluso entregaron una lista de inexactitudes que se pueden leer en el libro. A pesar de esto, después de analizarlo, el juez decidió que la biografía no autorizada podía ser considerada dentro de la evidencia, lo que podría poner a Meghan en el estrado.

Hasta el momento, el único punto que ha recibido a su favor la esposa del Príncipe Harry ha sido la petición de mantener en total privacidad el nombre de las cinco amigas que dieron una entrevista a People, la cual derivaría en la publicación de la ahora polémica carta. Meghan se mostró muy interesada en proteger los nombres de las mujeres que ella misma describió en una carta a la Corte como ‘cinco jóvenes madres’.

