La Princesa Beatriz describe el día de su boda como ‘mágico’

A pesar de que tenía planes muy diferentes para su esperada boda real, la Princesa Beatriz de York decidió que la discreta ceremonia en la que se casó con Edoardo Mapelli Mozzi que tomó a todos por sorpresa, fuera inolvidable. Enfundada en un hermosísimo vestido que le prestó la Reina Isabel y acompañada por apenas las personas más cercanas a los novios, Beatriz unió su vida con el empresario inmobiliario en julio pasado. De vuelta en casa, tras su luna de miel por Francia e Italia, y ya con tiempo para hacerlo, la orgullosa novia ha enviado sentidos mensajes de agradecimiento a quienes le desearon felicidades, en los que ha revelado su sentir sobre este especial momento de su vida.

Fue a través de la cuenta de redes sociales Duchess of Wonderland, se compartió una imagen del mensaje escrito a mano junto a una fotografía de la boda real. “Muchas gracias por la maravillosa nota que tan amablemente nos mandaste en la ocasión de nuestra boda en Royal Lodge. Edo y yo tuvimos un día mágico lleno de especiales momentos con nuestras familias”, escribió Beatriz. La nieta de la Reina, aprovechó para hacer referencia a la pandemia que se está viviendo: “Estamos tan agradecidos con aquellos que han trabajado duro para proteger a nuestras comunidades en los últimos meses, les debemos tanto”. Para finalizar, Beatriz volvió a agradecer el gesto de quien se tomó tiempo de enviarle sus nuevos deseos en esta nueva etapa de la vida: “Gracias por pensar en nosotros mientras comenzamos nuestra vida de casados. Beatriz y Edo, beso”.

Qué ha dicho el novio

Las palabras de Beatriz, haciendo referencia a su boda, llegan solo unos días después de que Edo diera una entrevista -algo poco común en él-, en la que se pudo conocer un poco más de su nueva vida de casados. “Mi habitación favorita en mi casa es la cocina. Me he vuelto a enamorar de cocinar”, reveló al Financial Times, al hablar sobre sus proyectos de bienes raíces, “Ha sido el epicentro de nuestra vida familiar y nos hemos reunido en cada comida. Somos muy afortunados de tener un pequeño jardín de vegetales y cocinamos con (el producto) de la temporada. Incluso mi hijo se ha involucrado”.

En esta misma entrevista, confirmando que es un romántico, como se vio en el poema que dedicó a su nueva esposa tras su boda, Edo respondió que el único objeto del que no podría separarse es su anillo de bodas. Aunque muy discreto, el italiano no dudó en tocar el tema de su boda de forma muy casual. Al ser cuestionado sobre la última prenda que compró respondió: “La última pieza de ropa que he añadido a mi guardarropa fue el morning suit Huntsman que usé para mi boda. Trabajé con un sastre brillante y director creativo llamado Campbell Carey. Fue un proceso maravilloso y para el resto de mi vida, cada vez que me ponga ese traje voy a ser feliz”. Edo se refería al traje de tres piezas, que en Reino Unido se conoce como morning suit y es la opción correcta para un enlace de día. Hecho a la medida, el de Edo fue de la firma Huntsman, que suele tener trajes con un precio inicial de 5,200 libras esterlinas (alrededor de $143,340 pesos mexicanos).

En los últimos días, la enamorada pareja ha sido vista, ya sea junta o en solitario por las calles de Londres. Al parecer, se han adaptado de maravilla a su nueva vida de casados y están disfrutando de esta etapa en la que las buenas noticias no han faltado, al saber que se convertirán en tíos, con el embarazo de la Princesa Eugenia.

