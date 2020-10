El guapo sobrino nieto de la Reina Isabel que se ha convertido en entrenador personal

¿Te imaginas llegar al gimnasio y que un familiar directo de la Reina Isabel sea el encargado de darte los mejores tips fitness? Pues eso es lo que están viviendo los miembros del gimnasio incluyente BoundFitness en Edimburgo. Arthur Chatto, el nieto de la Princesa Margarita, quien fuera hermana de la monarca, ha comenzado una nueva carrera, después de haberse convertido en una absoluta sensación en redes sociales. El hijo de Lady Sarah Chatto, la cercana sobrina de la Reina, es un entrenador personal nivel tres, especializándose en fuerza y entrenamiento de resistencia con especialización en la milicia, de acuerdo con su perfil en la cuenta de Instagram del gimnasio.

“¡Fui suficientemente afortunado de remar alrededor de Reino Unido este verano! Esto me dio mucha experiencia entrenándome a mí y al equipo para completar la retadora expedición. Descubrí que el entrenamiento personal es una piedra angular en mejorar mi propia salud mental y quiero compartir esto con otros”, describió Arthur, de 21 años, en su perfil de presentación, dejando claro que tal como sus primos mayores, se preocupa especialmente por el bienestar mental. El joven estará dando sus asesorías las mañanas de los miércoles en la clase Bound Core, y aplicando su experiencia militar en el Bound Bootcamp las tardes de los jueves, según se explica en las redes.

La experiencia del verano a la que se refiere el joven que es el 26° en la línea de sucesión al trono, fue su labor de recorrer 2,000 millas alrededor de Reino Unido para recaudar fondos para la Cruz Roja y Just One Ocean. Acompañado de sus amigos de la universidad, comenzó su expedición desde Tower Bridge en Londres el pasado 5 de julio, para terminar su hazaña apenas el 15 de agosto en el muelle de St. Katharine. El guapo muchacho, siguiendo los pasos de su hermano mayor Sam, estudia actualmente en la Universidad de Edimburgo, lo que le permitirá desarrollar su carrera de entrenador en ese lugar.

Tras los pasos de Harry y William

La experiencia militar y su interés por la salud mental no son las únicas cosas que Arthur comparte con William y Harry, al igual que los nietos de la Reina, Arthur estudió en Eton. En mayo del 2018, se vio a un galante Arthur, acompañado por sus padres y su hermano, como uno de los invitados a la boda real de Harry y Meghan. Aunque, tal como eligió su madre, llevan una vida alejada de la vida pública, de pequeño tuvo la oportunidad de participar en algunas importantes ceremonias, como cuando fue uno de los pajes en el servicio de la Order of the British Empire en el 2012, donde compartió un simpático momento con la Reina.

Al tener una posición distante camino a la corona, Arthur se puede dar unas licencias que sus primos mayores regularmente no pueden. Tal como la Princesa Eugenia, Arthur también tiene una cuenta personal de Instagram, pero él puede darse el lujo de publicar todo lo que desee. En esta red ha decidido compartir su pasión por el deporte, algo que le ha ganado 157,000 seguidores que son testigos de sus aventuras. A pesar de que suele ser discreto cuando de su vida personal se trata, de vez en cuando se permite compartir algunas fotografías de su novia, Lizzie Friend, quien en agosto pasado lo esperaba con su familia para verlo terminar su aventura por una buena causa. Por supuesto, esto no ha sido un obstáculo para que se posicione entre los jóvenes royals más codiciados.

