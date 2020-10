El primer retrato oficial del Príncipe Harry y Meghan Markle desde el 'Megxit'

Los Duques de Sussex poco a poco han comenzado a retomar su vida pública y hacerse de su propia agenda, luego de que en marzo de este año tomaron la decisión de dejar de formar parte de los miembros senior de la familia real británica, para atender sus propios compromisos y ser financieramente independientes. Ahora desde Los Ángeles, lugar en donde se asentado desde hace unos meses, Meghan Markle y el Príncipe Harry han protagonizado su primer posado profesional desde el sonado ‘Megxit’, en el marco de su participación en el ciclo de charlas virtuales TIME100 Talks, organizadas por la revista TIME, y en las que se convocan a diferentes expertos para dar soluciones a problemas globales urgentes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En la fotografía, capturada en blanco y negro, se puede observar a la Duquesa sonreír de forma muy sincera y espontáneamente, sentada en un sillón y vestida en un elegante traje negro de Alexander McQueen. A su lado, sentado en el brazo del sofá, posa Harry, quien mira atento a la cámara, esbozando una tímida sonrisa y posando muy sereno al lado de su esposa. La imagen fue tomada por el fotógrafo Matt Sayles y ha sido dada a conocer días antes de que se lleve a cabo su participación en TIME100 Talks.

Uno de los detalles que más ha llamado de esta fotografía ha sido el reloj que la Duquesa decidió unsar para esta sesión fotográfica, pues algunos seguidores de la familia real han apuntado que es el mismo modelo Tank de la firma Cartier que usaba la Princesa Diana, madre del Príncipe Harry, lo que ha causado revuelo entre los fans de la familia real británica y específicamente entre los seguidores de Meghan y Harry. Por otro lado, también llamó la atención la pulsera ‘Love’ de Cartier, que ha formado parte de su colección personal durante varios años y se cree que es un regalo de Harry antes de su compromiso.

VER GALERÍA

Durante su participación en este ciclo de charlas, discutirán y contrastarán sus opiniones con las de otros expertos que también serán parte de esta charla, la cual girará en torno a la construcción de comunidades en línea que más compasivas, seguras y confiables, presentando algunas propuestas, soluciones y acciones en torno a estos tópicos. Entre los invitados que participarán en esta charla se encuentran la directora ejecutiva y editora ejecutiva de Rappler, Maria Ressa, la presidenta y cofundadora del Center for Humane Technology, Tristan Harris, la activista y fundadora de The Loveland Foundation Rachel Cargle, autora y codirectora del UCLA Center for Critical Internet Inquiry Safiya U, los presentadores del podcast Teenager Therapy y el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, esposo de una de las mejores amigas de Meghan, la tenista Serena Williams. La charla se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre a la 1:00 de la tarde hora local.

Los homenajes de Meghan a Diana

No es la primera vez que Meghan hace una emotiva referencia a la fallecida madre de su esposo. Y es que es común que la Duquesa haga referencias a la querida Princesa Diana a través de los accesorios que suele usar en ocasiones especiales. El día de su boda con el Príncipe Harry, Meghan uso un anillo azul aguamarina, perteneciente a Diana de Gales, durante la recepción por la noche en Frogmore House. También posee un par de aretes de mariposa y una pulsera de oro, que usó en su gira por Australia en 2018

VER GALERÍA