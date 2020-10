Con la bata bien puesta, Kate Middleton ha hecho una de sus visitas más emotivas

Como madre de tres, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- ha aprendido a balancear sus funciones oficiales con la vida en casa. Nunca se le ve más contenta que cuando le toca convivir con los más pequeños, mostrando siempre su lado más maternal. Es por eso que el compromiso que ha tenido esta mañana ha sido especialmente emotivo para ella. La esposa del Príncipe William ha visitado el Imperial College of London para conocer más sobre la labor de la caridad Tommy’s, que está dedicada a reducir las cifras de abortos espontáneos, nacimientos de niños muertos y nacimiento de niños prematuros en aquel país.

Con motivo de la Baby Loss Awareness Week -la semana de la consciencia de la pérdida de un bebé-, Kate se encontró con padres de familia que son apoyados por la fundación y que han podido recibir a un bebé tras una pérdida previa. Como es costumbre, la salud mental es uno de los temas más importantes en la agenda de Kate, por lo que escuchó atenta de la ayuda que se da a los padres que desafortunadamente, han sufrido alguna pérdida. “Cuando ella nació, ella era absolutamente perfecta. Su nacimiento fue, literalmente, lo mejor que me hubiera pasado. Y también la peor cosa que me haya pasado. Cuando volvimos a casa, nuestra vida había sido puesta de cabeza. Estábamos devastados”, contó Clare Worgan a Kate, sobre la terrible pérdida de su hija Alice, quien nació sin vida en septiembre del 2017 en Manchester. Orgullosamente, la Duquesa escuchó que Clare dejó su trabajo en una firma de ingeniería para regresar a la universidad y convertirse en matrona, para ayudar a familias que sufren pérdidas como ésta.

“Es tan valiente de tu parte el poder hablarlo tan abiertamente. Mucha investigación, mucho apoyo para organizaciones, está inspirado en padres que han pasado por esta experiencia y quieren ayudar a otros. Es muy inspirador”, dijo Kate, que en una nota más alegre pudo conocer a los niños que nacieron gracias al apoyo de los especialistas de las clínicas de investigación de la organización.

Kate pudo conocer a madres que después de algunos abortos espontáneos, acudieron a la organización y tuvieron procedimientos que les permitieron dar a luz a bebés sanos y salvos. Para que pueda participar en la vigilia internacional denominada Wave of Light, Kate recibió una vela diseñada por Plum & Ashby, que deberá encender este jueves.

El look de Kate

Al tratarse de una visita a un centro de investigación, Kate apareció como pocas veces llevando una bata médica y mostrándose muy curiosa en los procesos científicos que se desarrollan en su lugar. Aunque, por supuesto, su look no pasó desapercibido en las ocasiones en las que se le pudo ver. Retomando sus looks clásicos, Kate apareció con un vestido en azul cobalto a la rodilla, con mangas largas y cuello de ojal de Emilia Wickstead.

Para acentuar su figura, Kate agregó un cinturón de piel con hebilla dorada de Anderson de 162 dólares ($3,455 pesos mexicanos, aproximadamente). Como suele hacer, los zapatos fueron a juego del vestido de Prada de 632 dólares (algo así como $13,479 pesos mexicanos) y los aretes fueron los nuevos de Spells of Love modelo Alaia de 62 libras esterlinas (alrededor de $1,722 pesos mexicanos). Un infaltable en esta nueva época ha sido su cubrebocas Amaia de 15 libras esterlinas (alrededor de $319 pesos mexicanos), esta vez en tonos azules para combinar con su look.

