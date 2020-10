¿Un nuevo Kate Effect? Kate se apunta por primera vez al look oversize de la Princesa Diana La Duquesa de Cambridge visitó la Universidad de Derby con un estiloso look

El regreso al trabajo de Kate Middleton ha dejado ver un lado mucho más relajado de la Duquesa de Cambridge. Tal como ha sucedido en el mundo de la moda con las pasarelas para la próxima temporada, el guardarropa de la esposa del Príncipe William ha dado un giro, apostando por piezas más casuales y prácticas. Esto ha sido posible, sobre todo, gracias a que ha participado en actividades al aire libre que le requieren un clóset alejado del glamour, como en su reciente nombramiento entre los Scouts. Es así que esta mañana al visitar la Universidad de Derby la hemos visto sumarse a la tendencia oversize con el perfecto look de estudiante, una opción que ha recordado a los looks que Diana solía usar en su tiempo libre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué no veremos a Kate en tiara este año

El secreto detrás de la melena de Kate Middleton

De manera sorpresiva, sin haber anunciado el compromiso en su agenda, la Duquesa vistió el campus para platicar sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la vida universitaria. Kate escuchó de primera mano cómo el Covid-19 ha cambiado la vida de los estudiantes de enfermería y a los equipos deportivos de la institución, y la forma en la que la universidad los ha apoyado tanto en su bienestar como en su salud mental, una causa muy cercana al corazón de los Duques. Graduada de la Universidad de St. Andrews, donde conoció al Príncipe, Kate escuchó atenta a los alumnos de primer año para saber su experiencia ante esta inusual situación.

VER GALERÍA

El look de Kate

Como es usual, los seguidores del estilo de Kate no perdieron detalle de cada una de las piezas que eligió para esta aparición, en la que por primera vez se le vio llevando una silueta en proporciones muy diferentes. Acostumbrada a prendas ceñidas a la figura y con líneas perfectamente marcadas, Kate ha sorprendido al apuntarse al estilo oversize, en una combinación que la Princesa Diana popularizara en los años 90s, al lucirla cuando se encontraba en su tiempo libre.

La prenda que le permitió dar esta ilusión óptica fue un abrigo de tweed oversize, que contrastara con el resto del look más justo en el cuerpo, para mantener las proporciones favorables a la silueta femenina. La pieza en cuestión es un abrigo a cuadros de lana de Massimo Dutti, que se encuentra disponible actualmente por $5,995 pesos mexicanos. Demostrando que la firma española se ha vuelto una de las consentidas en su clóset para esta nueva versión más relajada, Kate contrastó el sobretodo en tonos de café con un delicado suéter de cashmere en azul (aunque la marca lo cataloga verde agua) con un precio de $2,995.

VER GALERÍA

La accesible falda de Kate que no habíamos visto

Si quieres jugar con las dimensiones como Kate, busca que tu abrigo o saco sea oversize con las mangas un poco más sueltas de lo que usualmente llevarías, y que vaya en contraste con un suéter o pantalones ceñidos a la figura. Para logar este efecto, la Duquesa llevó el suéter fajado en unos pantalones de vestir azul marino, que acentuando su figura llevaban un cinturón a juego. Eso sí, que si Kate se da el lujo de vestir un poco más casual, el toque chic lo agrega con sus zapatos de tacón cuadrado -para caminar por el campus sin cansarse- de Gianvito Rossi. El modelo Piper 85 se puede conseguir por 560 euros (alrededor de $14,203 pesos mexicanos).

Lo que no pudo faltar en este look, fue el nuevo collar inseparable de Kate, que ha aparecido en varias ocasiones en las últimas semanas. Se trata del collar con las placas grabadas con las iniciales de sus tres hijos que recibió de regalo por la firma All The Falling Stars, que combinó con sus aretes parte del mismo juego. Y haciendo una discreta aparición estuvo su cubrebocas de Amaia que ha llevado desde que comenzó a retomar su agenda.

VER GALERÍA