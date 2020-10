Por qué un excompañero de Suits teme contactar a Meghan

Estos no han sido fáciles para Meghan Markle, después de que la juez de su caso en Reino Unido aceptara que se usara su supuesta colaboración con los autores de Finding Freedom como evidencia y de que hiciera frente a las críticas por sus comentarios con fuertes respuestas, ahora uno de sus compañeros más cercanos ha confesado por qué no la ha buscado en los últimos meses. Patrick J. Adams, quien diera vida a Mike Ross, la pareja de Meghan en la serie Suits, ha confesado que se siente intimidad al intentar contactar a la Duquesa de Sussex. A pesar de que fueron muy cercanos los años que trabajaron juntos en la serie y de que incluso, fue invitado a la boda real, acepta que se siente intimidado al buscar a su amiga.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los Duques de Cambridge y los de Sussex presentan su particular 'Waku Waku'

¿Un reality show de los Sussex? Harry y Meghan se pronuncian ante los rumores

Cuando se dio a conocer el romance de Meghan con el Príncipe Harry, Patrick fue uno de sus más grandes defensores, y desde entonces ha sido sumamente cuidadoso al referirse a su excompañera de trabajo. Pero esta vez, ante las preguntas, Patrick ha compartido la razón por la que no ha contactado a la esposa del Príncipe Harry. Fue durante una charla con Radio Times que Patrick aceptó que ha sido ‘puro miedo’ lo que lo ha detenido para tomar el teléfono y buscar a Meghan: “Siendo muy honesto, pienso que estoy intimidado”.

“No tengo dudas de que podría tomar el teléfono y llamarla en cualquier momento, pero no sé qué le diría. Después de que nuestros hijos nacieron, nos mandamos algunos mensajes y algunos regalos, pero creo que estoy un poco asustado. Pienso que es puro miedo”, dijo abiertamente Patrick, quien además de tener una amplia experiencia como actor, está casado con Troian Bellisario, famosa por su papel en Pretty Little Liars. Pero, ¿a qué le tiene miedo? Él mismo lo explicó: “Supongo que me da miedo la idea de romper cualquier pared que exista para tener esa conversación”.

VER GALERÍA

Y es que la vida de Meghan ha dado un giro absoluto de aquella que llevaba en Toronto mientras trabajaba en la serie que le dio una discreta fama, comparada con la que ostenta en estos días. “Hemos hablado y nos hemos mandado mensajes un par de veces, pero la vida de Meghan ha cambiado increíblemente y ella ha estado navegando demasiado”, dijo su excompañero, “No pasamos nada de tiempo juntos, pero no es por nada más que por cómo su vida ha cambiado su vida completa (y) enormemente en tantas formas”.

Detalle a detalle, los rincones que ya conocemos de la casa de Harry y Meghan

¿Quién era Patrick en la historia de Meghan en la serie?

Después de varios intentos en la actuación y una participación en un programa de juegos, el gran momento de Meghan llegó cuando fue elegida para interpretar a Rachel Zane en la serie legal Suits. La producción le implicaría una mudanza a Toronto, donde formó una nueva vida. A lo largo de los años, se ha dicho que fue precisamente ese cambio de país el que provocó la distancia con su entonces esposo, terminando con su primer matrimonio.

Mientras en su vida personal se le vinculaba con uno de los chefs más populares de la ciudad, así como con un jugador de hockey, en la pantalla su personaje encontraba el amor con Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams. En noviembre del 2017, al darse a conocer su compromiso con el Príncipe Harry, Meghan confirmó que dejaría su carrera como actriz, teniendo su última aparición en Suits, para poder dedicarse a su nueva vida. Con la salida de Meghan, Patrick también optó por dejar la serie y dedicarse, primero a la paternidad, y ahora a nuevos proyectos en el cine y la televisión.

VER GALERÍA