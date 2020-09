¿Un reality show de los Sussex? Harry y Meghan se pronuncian ante los rumores

Desde que se dio a conocer que el Príncipe Harry y Meghan Markle habían firmado un contrato para comenzar a producir contenido para Netflix, se especuló sobre las posibilidades que habría en esta nueva etapa, sobre todo después de que la Duquesa apareciera en el programa de talento America’s Got Talent. A pesar de que la pareja ha sido celosa en cuanto a su privacidad, incluso levantando varias denuncias en contra de quienes han querido perjudicarla, el fin de semana comenzaron a correr rumores. Se aseguraba que la pareja había aceptado ser grabada en el día a día para realizar un documental, lo que inmediatamente se consideró como un reality show de los Duques de Sussex. Ante estos reportes, la pareja ya se ha pronunciado, negando esta información.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Detalle a detalle, los rincones que ya conocemos de la casa de Harry y Meghan

La abogada de Meghan Markle desmiente algunos puntos de Finding Freedom

Un vocer de los Duques de Sussex ha dicho a HELLO!: “El Duque y la Duquesa no van a participar en ningún reality show”. Por su parte, un vocero de Netflix ha dicho a Press Association: “La pareja ya tiene varios proyectos en desarrollo, incluyendo una docu-serie (sobre) innovación en la naturaleza y una serie animada que celebra a mujeres inspiradoras, pero no vamos a revelar ninguna agenda de programación en este momento”.

La información que corría era que durante tres meses, un equipo de producción seguiría al Príncipe Harry y Meghan Markle, en la modalidad fly-on-the-wall -sin interactuar con la cámara-. Supuestamente, esto daría un vistazo a su nueva vida, una que ha causado mucha curiosidad entre sus seguidores. Hay que recordar que desde abril pasado, ha comenzado su vida lejos de la Familia Real británica, y aunque en un principio, la pandemia detuvo sus planes de comenzar con su propia fundación, en las últimas semanas sus proyectos se han ido cristalizando, sobre todo por su colaboración con Netflix.

¿Quién es la mujer detrás de los looks de impacto de Meghan?

VER GALERÍA

La vez en que permitieron que las cámaras los siguieran

A pesar de que en esta ocasión, los seguidores de la pareja se quedarán con las ganas de verlos en la intimidad de su cotidianidad, en otra ocasión sí han permitido que se les filmara realizando su trabajo. En su gira oficial por África, la pareja no solamente fue seguida por las cámaras para el documental Harry and Meghan: An African Journey, sino que dieron entrevistas que dieron mucho de qué hablar. Hay que recordar que fue precisamente en aquella ocasión cuando Harry hizo referencia por primera vez a su relación con su hermano y al distanciamiento del que tanto se ha hablado con William.

También Meghan dio de qué hablar al decir que la vida en la realeza fue más difícil de lo que nunca imaginó y aquella frase que levantó polémica, sobre que nadie le preguntaba si ella se encontraba bien, con la voz entrecortada y visiblemente conmovida. Hace unos días, la pareja se volvió a colocar en el ojo del huracán al usar su participación en el especial de TIME, para invitar a los estadounidenses a participar en las elecciones del próximo 4 de noviembre. Como es sabido, en Reino Unido, la Reina no puede votar, ejemplo que sigue su familia, y se deben mantener siempre neutrales en temas políticos para no influenciar al pueblo.

El contrato con Netflix representa la primera gran negociación de los Sussex en su nueva vida como personas ‘financieramente independientes’ de la Familia Real británica. Antes de esto, solamente se sabe de alguna conferencia particular que Harry dio para una empresa, y aquel documental de Disney que Meghan narró y por el que recibió a cambio una donación a una fundación de elefantes que la pareja apoya en África.

VER GALERÍA