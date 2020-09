El emocionante encuentro de George, Charlotte y Louis con su ídolo

Los Duques de Cambridge han protagonizado una nueva postal familiar en compañía de sus tres hijos, los Príncipes George y Louis y la Princesa Charlotte. La familia disfrutó de una tarde de proyección de cine al aire libre, en compañía del naturalista David Attenborough, de quien los pequeños de Kate Middleton y el Príncipe William son grandes admiradores, según ha confesado la misma Duquesa en anteriores ocasiones. De hecho, el Príncipe George recibió un invaluable regalo de parte del también conductor televisión que lo tiene encantando.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las imágenes fueron tomadas el pasado 24 de septiembre en los jardines del Palacio de Kensington, después de que William y Sir David asistieran a una proyección al aire libre del próximo largometraje del naturalista llamado David Attenborough: A Life On Our Planet, según se ha detallado en el perfil de Instagram de la pareja real. “Con una pasión compartida por proteger el mundo natural, continúan apoyándose uno a otro (William y David) en sus misiones para abordar algunos de los mayores desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta”, explicaron.

En las postales se puede observar a los Príncipes George y Louis, así como a la Princesa Charlotte, sorprendidos ante la presencia de David Attenborough, ya que son grandes admiradores. El invitado especial de los Duques además traía preparado un regalo para el mayor de los tres hijos de los Duques de Cambridge, quien lució realmente encantado con el obsequio que recibió. “Sir David le dio al Príncipe George un diente de un tiburón gigante, cuyo nombre científico es carcharocles megalodon (diente grande)”, detallaron. “Sir David encontró el diente en unas vacaciones familiares en Malta a fines de la década de 1960, incrustado en la suave piedra caliza amarilla de la isla que se cree es del período Mioceno hace unos 23 millones de años”, agregaron.

VER GALERÍA

En otra de las imágenes, se puede ver al pequeño George observando con mucho interés el fósil que recibió, mientras su padre y su hermano lo miran atentamente y muy sonrientes. Una fuente cercana a los Duques reveló a HELLO! algunos detalles del encuentro de los pequeños y el naturalista. "Fue muy dulce, los tres niños estaban jugando con él", explicaron. Los Duques compartieron una amena charla con Attenborough, tras la proyección del documental de David, siendo este momento en el que Kate Middleton reveló el gran cariño que le tienen a la estrella de televisión. "Son grandes admiradores".

Un padre preocupado por el futuro

Hace unos días, se presentó el primer episodio de la serie In Prince William: A Planet for Us All, en donde el nieto de la Reina Isabel muestra su preocupación por el futuro del planeta y los retos medioambientales que enfrenta el mundo actualmente, un propósito que se ha convertido en personal y ha crecido luego de convertirse en padre, según él mismo lo ha revelado en esta producción. "Siempre me ha gustado la naturaleza, pero la paternidad me ha dado un nuevo sentido de propósito", dice. "Ahora que tengo a George, Charlotte y Louis en mi vida, tu perspectiva cambia. Quieres pasar a la siguiente generación, la vida silvestre, en mucho mejor estado”, dijo.

VER GALERÍA