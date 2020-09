De tres placas El misterio del collar de Kate resuelto En sus últimas apariciones se le había visto llevando un particular collar del que nadie sabía su procedencia

Con uno de los clósets más envidiados del mundo, los seguidores del estilo de Kate Middleton conocen a detalle la procedencia de cada uno de los elementos de sus looks. Perfectamente documentados, no solo saben de dónde viene cada pieza, sino también el precio, si es nuevo o si se le había visto antes, y si lo tiene en otra versión dentro de su guardarropa. Es por eso que cuando en sus dos más recientes apariciones se dejó ver con un collar que nadie conocía, los expertos en la moda real pusieron manos a la obra para investigar dónde se podía localizar uno así. La primera vez que lo lució fue cuando dio un paseo casual con el Príncipe Louis, mientras que oficialmente, lo estrenó en su más reciente compromiso en un parque de Londres. Pero, ¿qué se sabe ahora de esta joya?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El secreto detrás de la melena de Kate Middleton

Con las manos en la masa, así han captado a Kate y William

Se trata de un collar en oro con tres placas en las que se sabe, están grabadas las iniciales de sus tres hijos: G, C y L. Lo que ahora se ha descubierto es que este nuevo collar está en el joyero de Kate desde marzo, pero no se le había podido ver, porque poco después de recibirlo comenzó la cuarentena. Se trata de un regalo que una firma local le hizo durante su gira en Irlanda. Esta información ha sido confirmada por la marca detrás del collar, y aunque esto no suele pasar en el caso de Kate, que es muy cuidadosa al guardar los protocolos correctos y siempre pagar el precio regular por las prendas que usa, en este caso lo aceptó como un guiño de afecto de la gente irlandesa.

“Una versión especial personalizada de este collar fue regalada a la Duquesa de Cambridge en una de sus visitas oficiales a Galway a principios de este año, con las iniciales de sus hijos grabadas en cada disco”, publicó la firma en su cuenta de Instagram junto a una imagen del collar y la confirmación de que está nuevamente disponible. Sorprendentemente, la publicación tiene 17 semanas, pero nadie la había descubierto, pues al ser un pequeño negocio local tiene apenas 1,200 seguidores.

VER GALERÍA

Hecho en 14 quilates, el collar tiene un precio de 99.85 euros (aproximadamente $2,616 pesos mexicanos). Lo mejor es que la firma decidió ofrecer el mismo servicio que hicieron para Kate, pudiendo grabar cada uno de los discos con las iniciales que tú prefieras.

¿Sabías que William y Kate tienen una tercera casa?

Los estrenos en el joyero de Kate

En sus últimas apariciones, Kate parece estar agregando algunos detalles en cuanto a joyería se trata. Con el baúl real a su disposición, usualmente se ve a la Duquesa llevar joyas de gran valor tanto económico como sentimental e histórico, pero de vez en vez se da el gustito de llevar algo de lo más sencillo y accesible.

Al tratarse de una ocasión casual, Kate se permitió llevar el overlaying con este misterioso collar combinado con una cadena doble en oro de Vermeil de Spells of Love, que tiene un precio de 85 libras esterlinas (algo así como $2,436 pesos mexicanos). El look se completo con un brazalete modelo Maya Torque, de Halcyon Days, en oro con algunos detalles de aquamarina, que se puede conseguir por 115 libras esterlinas (aproximadamente, $3,295 pesos mexicanos). Por último, han vuelto a hacer una aparición sus delicadas arracadas en forma de flecha curva modelo Mini Cupid de Daniella Draper, que puedes conseguir por 385 libras esterlinas (alrededor de $11,000 pesos mexicanos).

VER GALERÍA