La abogada de Meghan Markle desmiente algunos puntos de Finding Freedom

Se ha escrito un nuevo capítulo en las controversias del Príncipe Harry y Meghan Markle. Apenas a principios de la semana, durante una de las audiencias de su juicio contra algunos tabloides británicos y la empresa que los posee, la defensa apuntó en el juicio que la Duquesa había participado ‘directa o indirectamente’ en la publicación de Finding Freedom, la biografía basada en la historia de los Sussex, algo que desde primer momento negó la representación de Meghan. Ahora, mientras Harry y Meghan hacen su debut en la televisión estadounidense, la abogada de la Duquesa ha enlistado una serie de inexactitudes que se leen en el polémico libro, a modo de ejemplo, de la falta de colaboración de Meghan en la publicación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Harry y Meghan colaboraron en su biografía? Uno de los autores lo revela

Por qué Amazon ha restringido las reseñas de la biografía de Harry y Meghan

Jenny Afia, una de las representantes de Meghan en este juicio, determinó las anécdotas que se recuentan en el libro: “extremadamente insustanciales y/o, entiendo, son producto de la licencia creativa y/o inexactas”. A pesar de que los Sussex suelen informar a través de su vocero este tipo de situaciones, en este caso, las declaraciones de la abogada de la Duquesa son las primeras que se tienen en contra de la publicación.

Como parte de esta serie de declaraciones que fungen como prueba para desestimar la declaración de la defensa, de la participación de la Duquesa en el libro, se enlistaron una serie de inexactitudes que fueron de lo singular a lo particular, de forma muy detallada. Entre lo que ha desmentido, por ejemplo, está la parte en la que se dice que la pareja se hospedó en el campamento safari Meno A Kwena, de lo que la abogada dijo que Meghan: “Nunca ha visitado o ha estado en un safari en Makgadikgadi Pans” y que la pareja, “nunca ha estado junta en Meno A Kwena, solo el Duque de Sussex lo ha hecho”.

Uno de los puntos más comentados es el que describía que Harry había compartido con el Príncipe Carlos los detalles del nacimiento de Archie, sobre lo que la abogada dijo: “Entiendo que es ampliamente sabido que el Príncipe de Gales no tiene un teléfono celular”. También se ha negado aquella parte en la que Meghan habló por FaceTime con una amiga mientras tomaba un baño de tina la noche antes de la boda, y explicándole que había mandado un ‘último mensaje’ a su padre. La abogada explicó que ese no fue el último mensaje entre padre e hija. Otra de las inexactitudes fue sobre el primer encuentro de Harry con su ahora suegra, pues según explicó la abogada: “Entiendo que, de hecho, los Duques de Sussex no conocieron por primera vez a Doria Ragland en Los Ángeles. De hecho, la primera vez en la que él y la Duquesa estuvieron juntos en Los Ángeles fue en el 2020, cuando se reubicaron con su hijo”.

VER GALERÍA

En esta lista también se incluye lo que Harry y Meghan tomaron en su primera cita, la conversación de ese día y el contacto que supuestamente se había dado a través de mensajes de texto, lo que también fue refutado por Afia. También apuntó a que muchos detalles fueron retomados de publicaciones en otros medios o situaciones públicas, como lo que la pareja dijo en la entrevista con la BBC por su compromiso.

¿Quién es la mujer detrás de los looks de impacto de Meghan?

La desvinculación de los Sussex

Desde que se dio a conocer la publicación del libro, un vocero de la pareja negó cualquier colaboración con los autores, mientras que Omid Scobie y Carolyn Durand hicieron hincapié en el que se trataba de una biografía no autorizada. A pesar de esto, ante la cercanía de algunos de los relatos -muchos de los que se desmintieron en el juicio- y la falta de un desmentido de los Sussex, las especulaciones no se hicieron esperar. Al parecer, con esta lista compartida por la abogada de Meghan en la Corte, éstas podrían despejarse por completo.

VER GALERÍA