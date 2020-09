De rosa y tenis Kate le da un giro total a un look conocido de su guardarropa La Duquesa de Cambridge se encontró con algunas madres para discutir lo sucedido en la pandemia

Es bien sabido que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tiene una debilidad por los parques cercanos a su casa -uno literalmente en el jardín de su casa- para pasear con sus hijos. No es raro encontrarla en un momento privado con alguno de sus tres hijos disfrutando de la naturaleza y dando un paseo como cualquier mamá más. En esta ocasión, Kate visitó el Old English Garden del Battersea Park en Londres, pero no para divertirse un rato con sus hijos, sino para encontrarse con un grupo de padres y escuchar cómo han lidiado con la pandemia que ha cambiado muchas cosas en los últimos meses. Para una cita como ésta, Kate decidido lucir muy casual, pero en una combinación chic que nos dio ver un giro total en una prenda que le vimos precisamente en su última aparición antes de que comenzara el aislamiento.

En esta ocasión, la Duquesa se pudo encontrar con representantes de organizaciones como Home-Start, National Childbirth Trust y MUSH, para discutir cómo se ha apoyado a la gente sufriendo durante el aislamiento y cómo se siguió dando ayuda a los padres que necesitaban apoyo para su salud mental y bienestar en general. Este fue el encuentro en persona con el que Kate pudo concretar algunas de las cosas que había platicado con representantes de ocho de estos grupos de forma virtual durante la cuarentena.

Por supuesto, uno de los momentos más emocionantes fue cuando la Duquesa se encontró con una madre y su bebé. Con toda la experiencia que le viene de casa y la calidez que muestra siempre por los más pequeños, Kate dejó de lado el protocolo y mientras escuchaba atenta a la madre, hacía muecas y gestos al bebé que no dejaba de reír con los cariños de la esposa del Príncipe William. Las risas y carcajadas fueron una constante en este encuentro, que se dio en uno de los escenarios favoritos de la Duquesa. Esto permitió que se siguieran las reglas de la nueva normalidad, aprovechando los espacios abiertos, bien ventilados y que permiten mantener una distancia prudente para evitar contagios.

El look de Kate

Al tratarse de una reunión en un lugar casual, Kate recurrió al lado más relajado de su clóset. Pero a diferencia de otras ocasiones cuando se le ve en skinny jeans y botas, esta vez quiso darle un giro a una versátil pieza de su guardarropa. Los pantalones rosas de M&S con los que apareció en su último compromiso antes de empezar la cuarentena en marzo pasado, volvieron a hacer una aparición pero de una forma muy diferente.

Si en aquella ocasión la veíamos en un formal traje rosado para visitar a los encargados de la línea de ayuda de la NHS, esta vez los pantalones de 59 libras (aproximadamente $1,563 pesos mexicanos) se vieron combinados con piezas que los volvieron de lo más casuales. Kate los llevó con una blusa nueva, con mangas tres cuartos, el modelo Nadalia de Ralph Lauren es uno muy cómodo para todo tipo de looks, y lo mejor es que es muy accesible con un precio de 79.50 dólares (alrededor de $1,700 pesos mexicanos). No podían faltar sus sencillos tenis blancos Superga, además de sus lentes Rayban modelo Youngster. Como complementos, Kate lució un collar de doble cadena de Spells of Love que tiene un precio de 85 libras esterlinas (algo así como $2,326 pesos mexicanos), que combinó con el collar de 3 placas que se le ha visto en sus últimas apariciones. El toque final lo dieron sus aretes Daniella Draper y un brazalete de Halcyon Days, de 110 libras (aproximadamente $3,000 pesos mexicanos).

