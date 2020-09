Jessica Mulroney sobre el supuesto distanciamiento con Meghan Markle: 'Somos familia'

Mucho se ha hablado sobre el supuesto distanciamiento que habría tenido Meghan Markle de su amiga Jessica Mulroney, a raíz de que la estilista se vio involucrada en una situación un poco incómoda, en la que incluso fue señalada de usar su privilegio como mujer blanca para mostrar su desacuerdo con la bloguera afroamericana Sasha Exeter sobre el movimiento Black Lives Matter. Desde entonces, los rumores sobre que la Duquesa de Sussex habría marcado distancia de la que incluso fue la organizadora de su boda con el Príncipe Harry se han ido intensificando, sobre todo después de que Mulroney borrara una fotografía de su feed de Instagram en la que aparecía junto a Meghan, algo que fue interpretado como la confirmación del rompimiento entre las dos. Ante las especulaciones, Mulroney ha roto el silencio y se ha pronunciado al respecto, dejando en claro que su amistad con Markle sigue intacta.

A través de Instagram Stories, Jessica compartió un mensaje en el que aclaró de una vez por todas el estatus de su amistad con la esposa del Príncipe Harry, echando por la borda cualquier especulación sobre este tema. “Voy a contar esto de una vez por todas. Meghan y yo somos familia. Es la amiga más amable y está al pendiente todos los días”, escribió la canadiense el pasado viernes, confirmando que no existe ningún distanciamiento entre ellas, como lo han reportado algunos medios ingleses. “La cultura sensacionalista es atroz. Crea mentiras y una historia hiriente. Dejen de alimentarlo. Hecho", finalizó la estilista sin entrar en detalles y reiterando su posición.

Tras la polémica en la que Jessica se vio involucrada hace unos meses -la cual provocó que incluso perdiera su trabajo en Good Morning America y que su programa en CTV I Do, Redo fuera cancelado-, la presentadora decidió marcharse de las redes sociales, dejando en privado su perfil para que nadie que no la siguiera pudiera acceder a sus fotografías. Sin embargo, en agosto de este año, Mulroney retomó la actividad en Instagram, publicando una fotografía en la que aparece Meghan Markle el día de su boda y en la que también se puede ver al hijo de Jessica, quien fue uno de los pajecitos al lado del Príncipe George y la Princesa Charlotte, hijos del Príncipe William y Kate Middelton. “Veo esto y pura felicidad”, fue el texto con el que acompañó dicha postal que reavivó los rumores sobre el supuesto distanciamiento de ambas.

La amistad de Jessica y Meghan comenzó a hacerse cercana, luego de que la Duquesa se mudara a Toronto, Canadá, a filmar la serie Suits. De hecho, Mulroney jugó un papel muy importante en la boda de Meghan y Harry, teniendo un lugar muy cercano a la novia en la ceremonia religiosa, además de haber sido la organizadora. Sin embargo, Jessica comenzó a dar algunas señales en redes sociales que fueron interpretadas por algunos de sus seguidores como una confirmación del distanciamiento que existía entre ambas, pues incluso la estilista no le dedicó una felicitación -al menos pública-, a su gran amiga en su reciente cumpleaños.

¿Por qué borró la foto de Meghan?

Luego de haber hecho privadas sus redes sociales, llamó la atención de los seguidores de Jessica que muchas de las fotos que la presentadora había compartido al lado de Meghan Markle habían desaparecido, provocando una nueva ola de rumores y especulaciones, así como preguntas por parte de sus fans, quienes habían interpretado esto como el final de la amistad de Jessica y Meghan.

Sin embargo, la estilista se pronunció al respecto y explicó la razón por la que decidió borrar estas fotografías. “Mucha gente me está preguntando por qué he borrado ciertas fotos. Digamos que después del acoso y el odio que he tenido que aguantar durante tres años estoy cansada de mirarlas. Por favor, sean amables. San buenos. Todos somos personas adultas. Tienen que parar de comportarse como adolescentes. Las mujeres de verdad no menosprecian así a otras mujeres”, expresó.