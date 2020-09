El secreto detrás de la melena de Kate Middleton

Existe una legión de amantes de la realeza que sigue firmemente cada uno de los estilismos de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Cada uno de sus looks es analizado a detalle y todo lo que usa desaparece de los aparadores en minutos, en lo que se conoce como el Kate Effect. Pero si su clóset es el objeto del deseo de muchos, la melena de la esposa del Príncipe William también es un tema de conversación. El secado perfecto, ya sea cuando lo lleva suelto o con los moños que han puesto de moda nuevamente algunos elementos que se creían olvidados, el pelo de Kate es también muy imitado. Y si tú en casa quieres conseguir un look similar, debes de seguir los detalles que hace un par de años dio el estilista de Kate, Richard Ward, en el que un cepillo hace toda la diferencia.

Conocido como el Chelsea Blow Dry, el peinado con el que habitualmente vemos a Kate cuando lleva la melena suelta, parece ser muy sencillo, pero tiene su chiste. En 2016, Ward contaba a People: “El pelo tiene que estar en la mejor condición posible. Siempre cepillo el cabello con mi (cepillo) contra enredos y estática Tangle Angel”. Si te preguntas qué tiene de especial ese cepillo, pues se trata de uno con un diseño muy divertido que cuenta con cerdas antibacteriales que eliminan la estática, además de ser resistentes al calor y al agua. Esto significa que puedes peinar tu cabello estando mojado o usarlo con la secadora sin ningún problema. “No solo se trata del pelo de Kate, (da) un hermoso terminado sin frizz, un cabello brillante”, ha dicho Richard, quien fue el responsable del peinado de la Duquesa en su boda del 2011.

Mientras ese es uno de los secretos del cabello de la Duquesa, en otras ocasiones se ha podido ver las herramientas que se utilizan para lograr ese pelazo de impacto. Amanda Cook, quien es inseparable de Kate cuando de su melena se trata, ha sido vista con el equipo que lleva para las giras de los Duques. Tres rizadoras diferentes, ocho cepillos redondos de distintos tamaños, cinco cepillos rectangulares, incluido un Mason Pearson Handy Bristle & Nylon, y siete peines, son solo los elementos visibles en el equipaje que Amanda llevó en el 2018 a la gira que los Cambridge realizaron en Suecia y Noruega.

Perfecta, incluso sin su equipo

Al leer esa lista de herramientas se podría pensar que se necesita un enorme equipo para que Kate luzca perfecta, pero la realidad es que desde que llegó a la Familia Real, la Duquesa se ha esforzado por ser lo más autosuficiente posible. No solamente aprendió a maquillarse para encargarse de su propio make up el día de su boda -sí, a pesar de la mirada de millones de personas estaría puesta sobre ella-, sino que tampoco tiene un estilista. Aunque las famosas de Hollywood cuentan con equipos completos encargados de sus looks, Kate simplemente confía en Natasha Archer, quien tras ser su asistente personal, comenzó a ayudarla con su guardarropa.

Para muestra de que es bastante autosuficiente cuando de su look se trata, basta ver las imágenes de Kate en la cuarentena, cuando ella misma se encargó de cada detalle de su imagen. El estar sola en casa no le impidió lucir sus habituales looks, incluso probando uno que otro peinado que no le habíamos visto antes.

