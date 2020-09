La accesible falda de Kate que no habíamos visto

Los Cambridge están de vuelta en Londres después de pasar desde marzo recluidos en su residencia de campo en Anmer Hall. Si hace unos días, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, retomaban su agenda pública en conjunto con tres apariciones no anunciadas previamente por la capital británica, al parecer, también han retomado su rutina. Mientras George y Charlotte han regresado a la escuela, el Príncipe Louis está disfrutando del tiempo a solas con mamá. Según se pudo ver en algunas imágenes que fueron publicadas en una revista italiana, en las que Kate se encontraba en su papel de mamá y lejos de los compromisos públicos, el pequeño de la casa está encantado con el tiempo uno a uno con mamá, después de haber pasado meses en casa con sus dos hermanos mayores.

Que si la ternura de las imágenes de Chi Magazine encantó a los seguidores de la realeza, los amantes del estilo de Kate no se quedaron atrás. Y es que incluso off-duty la Duquesa encanta con sus elecciones de estilo. Sobre todo porque en esta ocasión se le vio en una accesible falda que es muy fácil de encontrar.

La nueva pieza del deseo es una falda en blanco con estampados geométricos en negro de Massimo Dutti. Con un corté envasé de largo midi, cuenta con una falsa hebilla de cinturón en piel integrada de forma lateral. Disponible en México únicamente en una talla, pues las demás se encuentran agotadas, la falda tiene un precio de $2,495 pesos mexicanos. Kate la combinó con un jersey sin mangas blanco, flats en negro, el collar, a parecer con las placas de las iniciales de sus hijos y un brazalete dorado. La melena completamente recogida y nada de maquillaje, dejaron ver a la Duquesa en su perfecto papel de mamá.

Y si el look de Kate captó todas las miradas, la alegría y el cariño de Louis por su mamá no pasaron desapercibidos. Según reporta la publicación italiana, la Duquesa se vio atorada en el tráfico por Battersea Bridge -al parecer al ir a recoger a sus hijos mayores-, por lo que no dudó en bajar del coche, irse caminando y enseñarle a Louis los botes que había en la zona. El pequeñito no solo llevaba una sonrisa de oreja a oreja, sino que efusivamente abrazaba a su mamá, que respondía feliz de la vida. Louis llevaba su habitual uniforme de bermudas y un suetercito, en este caso combinando el verde y azul marino, lo que sí le hemos visto por primera vez son unos tenis de Converse en azul marino.

El otro estreno de Kate

Ésta semana ha dado mucha inspiración a los seguidores del estilo de Kate. Si esta falda puede ser una gran opción para un look cómodo pero muy estiloso, durante la semana se le vio con un elegante vestido que había lucido ya durante la cuarentena. Mientras las miradas se posaban en el vistoso estampado, los aretes nuevos de la Duquesa no se quedaban atrás.

Se trata de los Rhodochrosite Pyramid Hoops de Missoma. Con piedras en rosa, que según su descripción irradian amor, compasión y buenas vibras, suspendidas en oro de vermeil, tienen un precio de 110 dólares (alrededor de $2,309 pesos mexicanos). La Duquesa los combinó con su vestido Beulah London, unos tacones Ralph Lauren, un bolso Anya Hindmarch y su cubrebocas de Amaia.

