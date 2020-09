Los simpáticos comentarios de la Reina Isabel sobre la boda de la Princesa Eugenia

Fue el 12 de octubre del 2018 cuando una enamoradísima Princesa Eugenia llegó al altar con su novio de años, Jack Brooksbank. La segunda boda real de aquel año estuvo marcada por los guiños cariñosos y es que sin tanta presión, aun teniendo el mismo escenario y un protocolo similar, estos novios podían disfrutar momentos relajados. La Reina Isabel veía orgullosa a su nieta llegar al altar, acompañada de toda la Familia Real y todo apunta a que su buen humor dejó al descubierto su simpatía a lo largo de la ceremonia. De eso han pasado casi dos años, pero la pareja sigue dejándose ver tan enamorada como el primer día. Y si las cosas eran más casuales, no podían faltar las situaciones simpáticas como las que Pixie Geldof ha narrado recientemente en el podcast What Were You Thinking?.

Durante la transmisión con el diseñador de modas Henry Holland, la modelo fue cuestionada sobre si tuvo la oportunidad de conocer a la Reina Isabel. “No y estaba furiosa, pero también me hace reír porque Eug diría cosas como, ‘sí, tú sabes, mi Granny’ y yo soy como, ‘la Reina, pero, ¡Granny!’, supongo que es la abuelita de la nación, en realidad, pero no, no pude conocerla”, respondió divertida, dejando clara la cercana relación que hay entre Eugenia y la monarca.

Pero si Pixie no pudo conocer directamente a la Reina, no quiere decir que no haya tenido la oportunidad de estar pendiente de la monarca a lo largo de la boda, según quedó claro gracias a sus comentarios. “Pero (la Reina) estaba caminando por ahí y estaba diciendo cosas como ‘bueno, es genial que tenga una casa suficientemente grande para recibir a todos estos invitados’ y cosas así. Ella estaba diciendo muchas cosas graciosas. Como que ella estaba siendo chistosa, con lo que estoy obsesionada. Y ella estaba como, ‘bienvenidos a mi casa'. Es increíble”, dijo sobre la monarca, que abrió las puertas de Windsor para ofrecer un almuerzo para los invitados de Eugenia.

La amistad de Pixie y Eugenia

Pixie parece haber disfrutado mucho la fiesta, que como toda buena boda estuvo llena de anécdotas: “Y también, me caí en algún punto”, contó. Eso sí, quiso enfatizar que no fue porque estuviera tomada, sino que un amigo la sorprendió, quitándole el equilibrio. “No había tomado. Solo amé como Derek Blasberg simplemente apareció, no lo había visto. Él solo apareció junto a mi oído”.

Pixie es la tercera hija del famoso cantante británico, Sir Bob Geldof y de Paula Yates. La modelo ha conocido a la Princesa Eugenia desde que eran unas adolescentes con varias apariciones públicas juntas a lo largo de los años, por lo que no sorprendió que fuera invitada a la boda real, a la que asistió con un elegantísimo vestido rosa de Celine. Del brazo de su marido, George Barnett, Pixie se dejó ver en la ceremonia a la que estuvieron invitados muchos de los amigos cercanos de la pareja.

Hay que recordar que no solamente Eugenia es conocida por ser muy amiguera y por tener una reputación de ser muy amena y cariñosa, sino que su marido, Jack Brooksbank ha trabajado por años en relaciones públicas. De momento lleva este aspecto de Casa Amigos, la marca de tequila fundada por George Clooney y Rande Gerber, pero años atrás lo hizo en uno de los centros nocturnos más populares en Londres, lo que también le ha permitido formar lazos de amistad con algunas celebridades.

