Un cambio de agenda ¿A dónde irá la Reina Isabel después de sus vacaciones en Balmoral? El Palacio confirmó que no solamente no irá a Buckingham, sino que tampoco viajará a Windsor

La Reina Isabel es una mujer de tradiciones muy establecidas. Casi a detalle se puede saber de antemano su calendario anual, gracias a las costumbres que ha adquirido con el paso de los años. Se sabe que todos los años pasa el verano en Balmoral, su residencia en Escocia, antes de octubre, cuando vuelve a abrir sus puertas para los turistas. La monarca viaja directamente al Palacio de Buckingham, en donde permanece hasta diciembre, cuando se refugia en Sandrigham hasta principios de febrero. Pero éste ha sido un año distinto, en el que ha pasado la mayoría de los meses en Windsor, ante la pandemia, y aunque pudo pasar unas semanas en Balmoral con su familia, el Palacio de Buckingham ha anunciado los planes que tiene para los próximos días.

La Reina Isabel y el Príncipe Felipe abandonarán Balmoral a mediados de septiembre, con la residencia escocesa abriendo sus puertas para turistas desde el 3 de octubre -tal como se anuncia ya en su cuenta de Instagram-. En lugar de regresar directamente a Buckingham, como hacen cada año, o a Windsor, como se esperaba ante el continuo cuidado por la situación sanitaria mundial, la pareja viajará a Sandringham, en Norfolk, donde pasarán un tiempo en privado, según ha confirmado el Palacio.

“La Reina y el Duque de Edimburgo partirán del Castillo de Balmoral durante la semana que comienza el 14 de septiembre para pasar un tiempo en privado en la residencia de Sandringham. Sujeto a la finalización del programa otoñal, la intención de Su Majestad es regresar al Castillo de Windsor en octubre y seguir con el uso del Palacio de Buckingham para ciertas audiencias y compromisos. Estos planes serán revisados y, por supuesto, estarán sujetos a todas las direcciones y consejos relevantes”, informó un vocero del Palacio de Buckingham, aclarando que el regreso de la monarca a la residencia oficial está sujeto a las determinaciones sanitarias del momento. Hay que recordar que la Reina no se encuentra en su hogar en Londres desde marzo pasado, cuando comenzó la cuarentena, para pasar los últimos meses en Windsor con un muy reducido equipo de colaboradores. Todo apunta a que por los próximos meses no regresará a Buckingham.

Un año diferente

A pesar de que se resguardó muy bien en la cuarentena, eso no significó que la Reina dejara de trabajar. No solamente se acopló a la nueva modalidad de videollamadas, en las que estuvo en contacto con distintos grupos de importancia, sino que también hizo algunas modificaciones a su agenda habitual. En lugar del multitudinario Trooping the Colour por su cumpleaños público, la monarca tuvo una versión más reducida, con apenas algunos militares en el jardín de Windsor, manteniendo una completa distancia. Además, de que nombró caballero a Sir Thomas Moore. En una ceremonia de lo más especial y diferente a las usuales, la monarca y el simpático veterano de guerra se vieron manteniendo distancia en las afueras del Castillo de Windsor.

La única aparición que la Reina ha hecho desde marzo ha sido en la boda de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, a la que asistieron apenas un puñado de personas. En Balmoral, la monarca y su marido fueron visitados por los Duques de Cambridge y sus hijos, los Condes de Wessex y la Princesa Eugenia con su esposo Jack Brooksbank. Ésta es la primera ocasión desde que comenzó su reinado que Isabel II tiene un cambio de calendario tan drástico.

